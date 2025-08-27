Ποια ζευγάρια είναι πιο δεμένα; Νέα έρευνα σε 50 χώρες δίνει την αφοπλιστική απάντηση
Πώς αλλάζει η εμπειρία του έρωτα όταν ξεκινά από την οθόνη κι όχι από την καθημερινότητα; Νέα διεθνής μελέτη δίνει τις απαντήσεις
Τα τελευταία χρόνια, οι τρόποι με τους οποίους οι άνθρωποι γνωρίζουν τον σύντροφό τους έχουν αλλάξει δραματικά. Από το γραφείο, το πανεπιστήμιο ή την παρέα, οι γνωριμίες έχουν μεταφερθεί στην οθόνη: Εφαρμογές και ιστοσελίδες γνωριμιών -το γνωστό online dating- έχουν γίνει βασικός δίαυλος για να ξεκινήσει μια σχέση.
Στις Ηνωμένες Πολιτείες, μάλιστα, αποτελούν ήδη τον πιο συνηθισμένο τρόπο με τον οποίο γνωρίζονται τα ετερόφυλα ζευγάρια. Μια νέα διεθνής μελέτη, που δημοσιεύθηκε στο Telematics and Informatics, η μεγαλύτερη του είδους της μέχρι σήμερα, εξέτασε δείγμα άνω των 10.000 ατόμων σε 50 χώρες, καταλήγοντας στο συμπέρασμα ότι οι offline γνωριμίες εξακολουθούν να συνδέονται με ελαφρώς μεγαλύτερη ικανοποίηση και δέσμευση.
