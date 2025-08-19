Σεμαγλουτίδη: «Πράσινο» φως από τον FDA για τη θεραπεία των ηπατικών νόσων
Πολύτιμος σύμμαχος σε ακόμη ένα πεδίο υγείας αναδεικνύεται η σεμαγλουτίδη, η χρήση της οποίας επεκτείνεται πλέον στην αντιμετώπιση της μη αλκοολικής στεατοηπατίτιδας
Η Αμερικανική Υπηρεσία Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA) ενέκρινε τη σεμαγλουτίδη σε ενέσιμη μορφή για τη θεραπεία της μεταβολικής στεατοηπατίτιδας (MASH) σε ενήλικες με μέτρια έως προχωρημένη ηπατική ίνωση. Πρόκειται για την πρώτη εγκεκριμένη θεραπεία για τη MASH, μια προοδευτική και δυνητικά απειλητική για τη ζωή ηπατική νόσο, που επηρεάζει εκατομμύρια ανθρώπους σε όλο τον κόσμο.
Η MASH, επίσης γνωστή ως μη αλκοολική στεατοηπατίτιδα (NASH), είναι η πιο σοβαρή μορφή μεταβολικής λιπώδους ηπατικής νόσου. Αναπτύσσεται όταν η συσσώρευση λίπους στο ήπαρ προκαλεί χρόνια φλεγμονή και ουλές. Με την πάροδο του χρόνου, η πάθηση μπορεί να εξελιχθεί σε κίρρωση, καρκίνο του ήπατος, ηπατική ανεπάρκεια ή ακόμη και θάνατο. Η παχυσαρκία, ο διαβήτης τύπου 2, τα αυξημένα τριγλυκερίδια και η υψηλή LDL χοληστερόλη αποτελούν παράγοντες κινδύνου εμφάνισης της νόσου. Αν και υπάρχουν συμπτώματα που συνδέονται με τη νόσο, όπως κόπωση, μυϊκή αδυναμία και ανεξήγητη απώλεια βάρους, πολλοί ασθενείς παραμένουν ασυμπτωματικοί μέχρι που η βλάβη είναι πλέον μη αναστρέψιμη.
