Γιατί μετακινήθηκε νευροχειρουργός της Αττικής στην Αίγινα – Τι απαντά η Υγειονομική Περιφέρεια
Η επιλογή νευροχειρουργού για κάλυψη αναρρωτικής άδειας στο Κέντρο Υγείας Αίγινας έγινε λόγω των αυξημένων τροχαίων ατυχημάτων στο νησί
Οι μετακινήσεις γιατρών της Αττικής προς δομές υγείας των νησιών είναι ένα ιδιαίτερα συχνό φαινόμενο ειδικά τους καλοκαιρινούς μήνες που η τουριστική κίνηση των νησιών ανεβαίνει κατακόρυφα. Από χθες, όμως, αίσθηση έχει προκαλέσει η καταγγελία των νοσοκομειακών γιατρών σύμφωνα με την οποία νευροχειρουργός πήγε στη θέση γενικού γιατρού στην Αίγινα.
Η Ένωση Ιατρών Αθηνών Πειραιά (ΕΙΝΑΠ), μάλιστα, έκανε λόγο για εκδικητική μετακίνηση καθώς ο εν λόγω νευροχειρουργός ήταν εκείνος που έγραψε την αναρρωτική στον γιατρό του Κέντρου Υγείας της Αίγινας.
