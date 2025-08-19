Γιατί μετακινήθηκε νευροχειρουργός της Αττικής στην Αίγινα – Τι απαντά η Υγειονομική Περιφέρεια
Γιατί μετακινήθηκε νευροχειρουργός της Αττικής στην Αίγινα – Τι απαντά η Υγειονομική Περιφέρεια

Η επιλογή νευροχειρουργού για κάλυψη αναρρωτικής άδειας στο Κέντρο Υγείας Αίγινας έγινε λόγω των αυξημένων τροχαίων ατυχημάτων στο νησί

Μαρία - Νίκη Γεωργαντά
Οι μετακινήσεις γιατρών της Αττικής προς δομές υγείας των νησιών είναι ένα ιδιαίτερα συχνό φαινόμενο ειδικά τους καλοκαιρινούς μήνες που η τουριστική κίνηση των νησιών ανεβαίνει κατακόρυφα. Από χθες, όμως, αίσθηση έχει προκαλέσει η καταγγελία των νοσοκομειακών γιατρών σύμφωνα με την οποία νευροχειρουργός πήγε στη θέση γενικού γιατρού στην Αίγινα.

Η Ένωση Ιατρών Αθηνών Πειραιά (ΕΙΝΑΠ), μάλιστα, έκανε λόγο για εκδικητική μετακίνηση καθώς ο εν λόγω νευροχειρουργός ήταν εκείνος που έγραψε την αναρρωτική στον γιατρό του Κέντρου Υγείας της Αίγινας.

