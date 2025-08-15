Ποια εμβόλια δίνουν ελπίδα στη μάχη κατά της άνοιας – Τι δείχνουν οι μελέτες
Ποια εμβόλια δίνουν ελπίδα στη μάχη κατά της άνοιας – Τι δείχνουν οι μελέτες
Νέα έρευνα δείχνει ότι ο εμβολιασμός κατά του έρπητα ζωστήρα μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο άνοιας έως και 20%
Τα εμβόλια έχουν διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο τους τελευταίες δύο αιώνες στην πρόληψη μολυσματικών ασθενειών. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας εκτιμά ότι ο εμβολιασμός αποτρέπει ετησίως μεταξύ 3 και 5 εκατομμυρίων θανάτων από ασθένειες, όπως η διφθερίτιδα, ο τέτανος, η γρίπη, η ιλαρά και πιο πρόσφατα ο κορωνοϊός.
Παρά την κοινή επιστημονική άποψη ότι τα εμβόλια εμποδίζουν ή περιορίζουν τη μετάδοση λοιμώξεων, νέες έρευνες δείχνουν ότι η θεραπευτική τους επίδραση μπορεί να ξεπερνά τα οφέλη της πρόληψης μολυσματικών νόσων.
