Προϋπολογισμό άμυνας στο 5% του ΑΕΠ, αντιαεροπορικό θόλο και αυξήσεις μισθών στο στράτευμα σχεδιάζει η «Φοιτητική Λίστα»

Η υλοποίηση θα εξαρτηθεί από την πραγματική οικονομική κατάσταση που θα παραληφθεί, δηλώνει η νέα κυβέρνηση της χώρας