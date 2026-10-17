Πέμπτη ημέρα διαδηλώσεων στην Αλβανία: Πεδίο μάχης η κεντρική πλατεία των Τιράνων
Πέμπτη ημέρα διαδηλώσεων στην Αλβανία: Πεδίο μάχης η κεντρική πλατεία των Τιράνων
Τεταμένη η κατάσταση και δεκάδες συλλήψεις στο Δυρραχίο - Κάλεσμα για νέα συγκέντρωση το απόγευμα του Σαββάτου
Σφοδρές συγκρούσεις ανάμεσα στην αστυνομία και φοιτητές και μαθητές Λυκείου σημειώθηκαν σήμερα Σάββατο, πέμπτη ημέρα των διαδηλώσεων στα Τίρανα, στην λεωφόρου Δυρραχίου κοντά στο υπουργείο Παιδείας.
Την ίδια ώρα έχουν ξεκινήσει διαμαρτυρίες σε πολλές αλβανικές πόλεις. Στη Λέζα και το Δυρράχιο επικρατεί μεγάλη ένταση και η αστυνομία έχει προχωρήσει σε δεκάδες συλλήψεις.
Χθες έγινε κάλεσμα στους Αλβανούς της διασποράς να συμμετάσχουν στις σημερινές διαδηλώσεις. Παράλληλα, χθες βράδυ μαζί με τους φοιτητές εμφανιστήκαν και οι διαδηλωτές του κινήματος Φλαμίνγκο που βρίσκονται σε κινητοποιήσεις από τον Ιούνιο.
Το βλέμμα όλων πάντως είναι στραμμένο στην μεγάλη συγκέντρωση που διοργανώνεται σήμερα στις 19:00 (τοπική, 20:00 ώρα Ελλάδας).
Ενώ το αίτημα των διαδηλωτών είναι να παραιτηθεί ο Έντι Ράμα και η κυβέρνηση του, ο πρωθυπουργός το πρωί, με δηλώσεις του, δεν κάνει πίσω. Μεταξύ άλλων τόνισε, ότι η ευθύνη του σε αυτές τις στιγμές είναι να προστατεύσει τους πολίτες, να εγγυηθεί τη δικαιοσύνη και να προχωρήσει με την εντολή της κυβερνητικής πλειοψηφίας, η οποία σύμφωνα με τον ίδιο, στοχεύει στην ένταξη της Αλβανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 2030.
Η βουλευτής του κυβερνώντος Σοσιαλιστικού Κόμματος ,πρώην υπουργός Εξωτερικών Ελίζα Σπιροπάλι, έστειλε προσωπική επιστολή στον Ράμα. Όπως μεταξύ άλλων αναφέρει στην μακροσκελή επιστολή της, «η κρίση δεν λύνεται με δηλώσεις από γραφεία, με την αποστασιοποίηση από τους ανθρώπους ή με πολιτικές δικαιολογίες. Απαιτεί άμεση ακρόαση, αναγνώριση του τι είναι λάθος, ανάληψη πολιτικής ευθύνης και λήψη αποτελεσματικών αποφάσεων».
Την ίδια ώρα έχουν ξεκινήσει διαμαρτυρίες σε πολλές αλβανικές πόλεις. Στη Λέζα και το Δυρράχιο επικρατεί μεγάλη ένταση και η αστυνομία έχει προχωρήσει σε δεκάδες συλλήψεις.
Χθες έγινε κάλεσμα στους Αλβανούς της διασποράς να συμμετάσχουν στις σημερινές διαδηλώσεις. Παράλληλα, χθες βράδυ μαζί με τους φοιτητές εμφανιστήκαν και οι διαδηλωτές του κινήματος Φλαμίνγκο που βρίσκονται σε κινητοποιήσεις από τον Ιούνιο.
Το βλέμμα όλων πάντως είναι στραμμένο στην μεγάλη συγκέντρωση που διοργανώνεται σήμερα στις 19:00 (τοπική, 20:00 ώρα Ελλάδας).
Ενώ το αίτημα των διαδηλωτών είναι να παραιτηθεί ο Έντι Ράμα και η κυβέρνηση του, ο πρωθυπουργός το πρωί, με δηλώσεις του, δεν κάνει πίσω. Μεταξύ άλλων τόνισε, ότι η ευθύνη του σε αυτές τις στιγμές είναι να προστατεύσει τους πολίτες, να εγγυηθεί τη δικαιοσύνη και να προχωρήσει με την εντολή της κυβερνητικής πλειοψηφίας, η οποία σύμφωνα με τον ίδιο, στοχεύει στην ένταξη της Αλβανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 2030.
Η βουλευτής του κυβερνώντος Σοσιαλιστικού Κόμματος ,πρώην υπουργός Εξωτερικών Ελίζα Σπιροπάλι, έστειλε προσωπική επιστολή στον Ράμα. Όπως μεταξύ άλλων αναφέρει στην μακροσκελή επιστολή της, «η κρίση δεν λύνεται με δηλώσεις από γραφεία, με την αποστασιοποίηση από τους ανθρώπους ή με πολιτικές δικαιολογίες. Απαιτεί άμεση ακρόαση, αναγνώριση του τι είναι λάθος, ανάληψη πολιτικής ευθύνης και λήψη αποτελεσματικών αποφάσεων».
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