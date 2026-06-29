Προσδόκιμο επιβίωσης ως 35 λεπτά έχουν οι Ρώσοι νεοσύλλεκτοι που πάνε στο μέτωπο της Ουκρανίας, λένε στρατιωτικοί μπλόγκερ

Τι αναφέρουν Ρώσοι στρατιωτικοί μπλόγκερ, τους οποίους επικαλείται ο ιστορικός Πίτερ Φράνκοπαν, σε άρθρο γνώμης στο Foreign Policy - Οι ισχυρισμοί αυτοί δεν έχουν επιβεβαιωθεί ανεξάρτητα, αλλά αποτυπώνουν την ένταση του πολέμου και τον καθοριστικό ρόλο των drones

20 με 35 λεπτά από τη στιγμή που εμπλέκονται σε μάχη, έχουν οι νεοσύλλεκτοι του ρωσικού στρατού που αποστέλλονται στο Πίτερ Φράνκοπαν, σε άρθρο γνώμης στο Foreign Policy.



Σύμφωνα με την ίδια πηγή, από τη στιγμή που ένας στρατιώτης υπογράφει συμβόλαιο για να πολεμήσει, ο συνολικός χρόνος μέχρι τον θάνατό του κυμαίνεται κατά μέσο όρο από 10 ημέρες έως τρεις εβδομάδες, συμπεριλαμβανομένης της εκπαίδευσης και της παραμονής του στο μέτωπο.











Έλλειψη νέων στρατιωτών και υψηλές απώλειες Με τις πολεμικές επιχειρήσεις στην Ουκρανία να έχουν μπει στον πέμπτο χρόνο τους, Οι ανώτεροι αξιωματικοί του ρωσικού στρατού αναζητούν απεγνωσμένα νέους στρατιώτες για να τροφοδοτήσουν την «κρεατομηχανή» του



Στα τέλη του 2025, οι ρωσικές αρχές ανακοίνωσαν ότι είχαν στρατολογήσει περισσότερους από 420.000 στρατιώτες με ετήσια συμβόλαια. Ωστόσο, ακόμη και κρατικά μέσα ενημέρωσης παραδέχονται ότι ο αριθμός αυτός είναι μειωμένος κατά περίπου 30% σε σχέση με φέτος.



Σύμφωνα με στρατιωτικούς μπλόγκερ, η Ρωσία εξακολουθεί να στρατολογεί περίπου 800 έως 1.000 εθελοντές ημερησίως, πολλοί από τους οποίους περνούν μόλις λίγες ημέρες στρατιωτικής εκπαίδευσης πριν σταλούν στο μέτωπο.



Κλείσιμο 30.000, ενώ διάφορες δυτικές πηγές υπολογίζουν ότι οι συνολικές ρωσικές απώλειες από την έναρξη της εισβολής, τον Φεβρουάριο του 2022, έχουν ξεπεράσει το ένα εκατομμύριο.



Ο Φράνκοπαν αναφέρει επίσης ότι, σύμφωνα με εκτιμήσεις που επικαλείται, η Ρωσία καταγράφει σήμερα οκτώ απώλειες για κάθε μία της Ουκρανίας.



Μπόνους έως 80.000 δολάρια για νέους εθελοντές Η δυσκολία εξεύρεσης νέων στρατιωτών έχει οδηγήσει τις ρωσικές αρχές στην παροχή ιδιαίτερα υψηλών οικονομικών κινήτρων.



Σε ορισμένες περιπτώσεις προσφέρονται μπόνους κατάταξης έως 80.000 δολάρια, καθώς και διαγραφή χρεών που μπορεί να φτάνει τα 140.000 δολάρια, προκειμένου να προσελκυστούν νέοι εθελοντές.



Προσδόκιμο επιβίωσης μόλιςαπό τη στιγμή που εμπλέκονται σε μάχη, έχουν οι νεοσύλλεκτοι του ρωσικού στρατού που αποστέλλονται στο μέτωπο της Ουκρανίας , σύμφωνα με Ρώσους στρατιωτικούς μπλόγκερ, τους οποίους επικαλείται ο ιστορικός, σε άρθρο γνώμης στοΣύμφωνα με την ίδια πηγή, από τη στιγμή που ένας στρατιώτης υπογράφει συμβόλαιο για να πολεμήσει, ο συνολικός χρόνος μέχρι τον θάνατό του κυμαίνεται κατά μέσο όρο από 10 ημέρες έως τρεις εβδομάδες, συμπεριλαμβανομένης της εκπαίδευσης και της παραμονής του στο μέτωπο.Οι συγκεκριμένοι ισχυρισμοί βασίζονται σε αναφορές Ρώσων στρατιωτικών μπλόγκερ και δεν έχουν επιβεβαιωθεί ανεξάρτητα.Με τις πολεμικές επιχειρήσεις στην Ουκρανία να έχουν μπει στον πέμπτο χρόνο τους, Οι ανώτεροι αξιωματικοί του ρωσικού στρατού αναζητούν απεγνωσμένα νέους στρατιώτες για να τροφοδοτήσουν την «κρεατομηχανή» του Πούτιν Στα τέλη του, οι ρωσικές αρχές ανακοίνωσαν ότι είχαν στρατολογήσει περισσότερους απόμε ετήσια συμβόλαια. Ωστόσο, ακόμη και κρατικά μέσα ενημέρωσης παραδέχονται ότι ο αριθμός αυτός είναι μειωμένος κατά περίπου% σε σχέση με φέτος.Σύμφωνα με στρατιωτικούς μπλόγκερ, ηεξακολουθεί να στρατολογεί περίπουέωςημερησίως, πολλοί από τους οποίους περνούν μόλις λίγες ημέρες στρατιωτικής εκπαίδευσης πριν σταλούν στο μέτωπο.Οι μέσες μηνιαίες απώλειες εκτιμάται ότι ξεπερνούν πλέον τις, ενώ διάφορες δυτικές πηγές υπολογίζουν ότι οι συνολικές ρωσικές απώλειες από την έναρξη της εισβολής, τον Φεβρουάριο του 2022, έχουν ξεπεράσει το ένα εκατομμύριο.Ο Φράνκοπαν αναφέρει επίσης ότι, σύμφωνα με εκτιμήσεις που επικαλείται, η Ρωσία καταγράφει σήμερα οκτώ απώλειες για κάθε μία της Ουκρανίας.Η δυσκολία εξεύρεσης νέων στρατιωτών έχει οδηγήσει τις ρωσικές αρχές στην παροχή ιδιαίτερα υψηλών οικονομικών κινήτρων.Σε ορισμένες περιπτώσεις προσφέρονται μπόνους κατάταξης έως 80.000 δολάρια, καθώς και διαγραφή χρεών που μπορεί να φτάνει τα 140.000 δολάρια, προκειμένου να προσελκυστούν νέοι εθελοντές.

Για λόγους σύγκρισης, ο μέσος μηνιαίος μισθός στη Ρωσία ανέρχεται περίπου στα 1.000 δολάρια και είναι σημαντικά χαμηλότερος σε πολλές απομακρυσμένες περιοχές, από όπου προέρχεται μεγάλο μέρος των νέων στρατολογήσεων.



Τα drones αλλάζουν το πεδίο της μάχης Το δημοσίευμα αποδίδει το ιδιαίτερα υψηλό ποσοστό απωλειών στην εκτεταμένη χρήση στρατιωτικών drones, τα οποία έχουν εξελιχθεί στο αποτελεσματικότερο όπλο της Ουκρανίας.



Παράλληλα, οι ουκρανικές δυνάμεις πραγματοποιούν ολοένα και συχνότερα επιθέσεις βαθιά μέσα στη ρωσική επικράτεια. Μεταξύ αυτών αναφέρεται και η μεγάλη επίθεση στο μεγαλύτερο διυλιστήριο πετρελαίου της Μόσχας την περασμένη εβδομάδα, η οποία, σύμφωνα με πληροφορίες, το έθεσε εκτός λειτουργίας έως το επόμενο έτος. Ανάλογη επίθεση έγινε και στην Αγία Πετρούπολη, την εβδομάδα που φιλοξένησε το Οικονομικό Φόρουμ.



Σύμφωνα με εκτιμήσεις του Reuters, οι ουκρανικές επιθέσεις με drones έχουν μειώσει τη ρωσική δυναμικότητα διύλισης πετρελαίου κατά περίπου 700.000 βαρέλια ημερησίως.



Το αποτέλεσμα είναι ότι περισσότερες από τις μισές περιφέρειες της Ρωσίας εφαρμόζουν πλέον δελτίο καυσίμων, μια εξαιρετικά ασυνήθιστη κατάσταση για την τρίτη μεγαλύτερη παραγωγό καυσίμων στον κόσμο.



Προειδοποιήσεις για την οικονομία και τη σταθερότητα Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η Ρωσία διαθέτει πλέον πάνω από το μισό του κρατικού της προϋπολογισμού για στρατιωτικές δαπάνες, ενώ αναλυτές προειδοποιούν ότι η οικονομία της χώρας βρίσκεται κοντά σε κρίσιμο σημείο.



Ένας Ρώσος στρατιωτικός μπλόγκερ και βετεράνος του πολέμου στην Ουκρανία, γνωστός ως Αλεξάντρ Λούνιν, κατηγόρησε δημόσια Ρώσους διοικητές ότι βασανίζουν συστηματικά στρατιώτες τους και προειδοποίησε ακόμη και για το ενδεχόμενο ανταρσίας.







Σε βίντεο που δημοσιοποιήθηκε, ο Λούνιν ζήτησε ζωντανή τηλεοπτική συνάντηση με τον Βλαντίμιρ Πούτιν, δηλώνοντας ότι σε διαφορετική περίπτωση «ο στρατός θα στρέψει τα όπλα του εναντίον του Κρεμλίνου», σύμφωνα με το περιοδικό Fortune.



Ωστόσο, ο καθηγητής Παγκόσμιας Ιστορίας στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης, Πίτερ Φράνκοπαν, εκτιμά ότι το ενδεχόμενο επανάστασης στη Ρωσία παραμένει μάλλον απίθανο.



Αντίθετα, θεωρεί πιθανότερο ο Ρώσος πρόεδρος να αισθανθεί ότι έχει λιγότερα να χάσει, οδηγώντας σε περαιτέρω κλιμάκωση του πολέμου. «Να φοβάστε τον άνθρωπο που πνίγεται. Οι επόμενοι μήνες πιθανότατα θα είναι επικίνδυνοι τόσο εντός όσο και εκτός Ρωσίας, καθώς ο Πούτιν θα προσπαθεί απεγνωσμένα να παραμείνει στην επιφάνεια», καταλήγει ο Φράνκοπαν.