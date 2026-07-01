Σχέδια για νέες επιθέσεις κατά του Ιράν που «θα τελειώσουν τη δουλειά» εξέτασε ο Τραμπ, για την ώρα «προτιμά τη διπλωματία»

Σύμφωνα με τη Wall Street Journal, ο Αμερικανός πρόεδρος θεωρεί πως νέα μεγάλα πλήγματα κατά του Ιράν μπορεί να θέσουν οριστικά τέλος στις πυρηνικές διαπραγματεύσεις - Αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο παράτασης στις συζητήσεις με την Τεχεράνη πέραν των 60 ημερών