Το Ιράν ζήτησε συνάντηση, λέει ο Τραμπ: «Αύριο στη Ντόχα οι συνομιλίες» - Διαψεύδει η Τεχεράνη
ΚΟΣΜΟΣ
Ντόναλντ Τραμπ Ιράν Συνάντηση Ντόχα

Το Ιράν ζήτησε συνάντηση, λέει ο Τραμπ: «Αύριο στη Ντόχα οι συνομιλίες» - Διαψεύδει η Τεχεράνη

Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρετ Κούσνερ, θα συμμετάσχουν αύριο στην προγραμματισμένη συνάντηση με το Ιράν στη Ντόχα, όπως δήλωσε από την πλευρά της η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Καρολάιν Λέβιτ

Το Ιράν ζήτησε συνάντηση, λέει ο Τραμπ: «Αύριο στη Ντόχα οι συνομιλίες» - Διαψεύδει η Τεχεράνη
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Ο Ντόναλντ Τραμπ, ανακοίνωσε ότι το Ιράν ζήτησε να πραγματοποιηθεί συνάντηση μεταξύ των δύο πλευρών, η οποία, όπως ανέφερε, έχει προγραμματιστεί για την Τρίτη στη Ντόχα του Κατάρ.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, ο Αμερικανός πρόεδρος έγραψε χαρακτηριστικά: «Το Ιράν ζήτησε συνάντηση. Θα πραγματοποιηθεί αύριο στη Ντόχα».

Οι απεσταλμένοι του Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρετ Κούσνερ, θα συμμετάσχουν αύριο σε μια προγραμματισμένη συνάντηση με το Ιράν στη Ντόχα, όπως δήλωσε από την πλευρά της η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Καρολάιν Λέβιτ.

«Ο ειδικός απεσταλμένος Γουίτκοφ και ο Τζάρετ Κούσνερ θα ταξιδέψουν στη Ντόχα για συναντήσεις υψηλού επιπέδου αυτή την εβδομάδα, καθώς συνεχίζουμε τις συζητήσεις για το μνημόνιο κατανόησης. Παράλληλα με αυτές τις συνομιλίες υψηλού επιπέδου, θα διεξαχθούν και τεχνικές συζητήσεις», δήλωσε σε συνέντευξή της στο Fox News.


Διαψεύδει η Τεχεράνη

Την ίδια ώρα, το υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν διαψεύδει ότι οι τεχνικές ομάδες των δύο χωρών θα συναντηθούν τις επόμενες ημέρες για να συζητήσουν την εφαρμογή της συμφωνίας μεταξύ των δύο χωρών για τον τερματισμό του πολέμου τους.

«Δεν έχουν προγραμματιστεί τεχνικές συναντήσεις των ομάδων εργασίας για αυτή την εβδομάδα» δήλωσε ο υφυπουργός υπουργός Εξωτερικών Καζέμ Γκαριμπαμπάντι, όπως μεταδίδει η κρατική τηλεόραση.
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