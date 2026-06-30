Η επιλογή σπουδών αφορά το πόσο έτοιμος θα είσαι να εξελίσσεσαι σε έναν κόσμο που δεν θα σταματήσει να αλλάζει
Συναγερμός σε πτήση προς το Τελ Αβίβ: Πιλότος ενεργοποίησε κατά λάθος σήμα αεροπειρατείας, σηκώθηκαν μαχητικά
Συναγερμός σε πτήση προς το Τελ Αβίβ: Πιλότος ενεργοποίησε κατά λάθος σήμα αεροπειρατείας, σηκώθηκαν μαχητικά
Η ισραηλινή Πολεμική Αεροπορία απογείωσε μαχητικά και το αεροσκάφος, που εκτελούσε πτήση Βαρσοβία - Τελ Αβίβ, άλλαξε πορεία – Τελικά κατευθύνθηκε στη Σόφια με τους 180 επιβάτες
Συναγερμός σήμανε στις ισραηλινές αρχές όταν πιλότος της βουλγαρικής αεροπορικής εταιρείας Electra Airways, που εκτελούσε πτήση από τη Βαρσοβία προς το Τελ Αβίβ, ενεργοποίησε κατά λάθος το σήμα αεροπειρατείας από το πιλοτήριο.
Λίγο αργότερα, ο κυβερνήτης του αεροσκάφους ενημέρωσε ότι δεν υπήρχε κανένα περιστατικό ασφαλείας και ότι η ενεργοποίηση του σήματος οφειλόταν σε ανθρώπινο λάθος.
Παρά τη διευκρίνιση, οι ισραηλινές αρχές ενεργοποίησαν τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα ασφαλείας. Μαχητικά αεροσκάφη της Πολεμικής Αεροπορίας απογειώθηκαν, ενώ αποφασίστηκε η εκτροπή της πορείας του αεροσκάφους, στο οποίο επέβαιναν 180 επιβάτες.
Ο πιλότος ζήτησε άδεια να προσγειωθεί στην Κύπρο, όμως το αίτημά του απορρίφθηκε, καθώς το αεροδρόμιο δεν μπορούσε να δεχθεί την πτήση λόγω αυξημένης κίνησης.
Τελικά, το αεροσκάφος κατευθύνθηκε προς τη Σόφια της Βουλγαρίας, όπου αναμένεται να προσγειωθεί.
Σύμφωνα με την ενημέρωση των ισραηλινών υπηρεσιών ασφαλείας, δεν υπάρχει καμία ένδειξη ότι επρόκειτο για πραγματικό περιστατικό ασφαλείας ή τρομοκρατικής ενέργειας.
Λίγο αργότερα, ο κυβερνήτης του αεροσκάφους ενημέρωσε ότι δεν υπήρχε κανένα περιστατικό ασφαλείας και ότι η ενεργοποίηση του σήματος οφειλόταν σε ανθρώπινο λάθος.
Παρά τη διευκρίνιση, οι ισραηλινές αρχές ενεργοποίησαν τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα ασφαλείας. Μαχητικά αεροσκάφη της Πολεμικής Αεροπορίας απογειώθηκαν, ενώ αποφασίστηκε η εκτροπή της πορείας του αεροσκάφους, στο οποίο επέβαιναν 180 επιβάτες.
Ο πιλότος ζήτησε άδεια να προσγειωθεί στην Κύπρο, όμως το αίτημά του απορρίφθηκε, καθώς το αεροδρόμιο δεν μπορούσε να δεχθεί την πτήση λόγω αυξημένης κίνησης.
Τελικά, το αεροσκάφος κατευθύνθηκε προς τη Σόφια της Βουλγαρίας, όπου αναμένεται να προσγειωθεί.
Σύμφωνα με την ενημέρωση των ισραηλινών υπηρεσιών ασφαλείας, δεν υπάρχει καμία ένδειξη ότι επρόκειτο για πραγματικό περιστατικό ασφαλείας ή τρομοκρατικής ενέργειας.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα