Το Βατικανό προσφέρει θέσεις εργασίας μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας «Work with Us»

Στόχος η προσέλκυση προσωπικού με κατάλληλες δεξιότητες, υψηλό επίπεδο κινήτρων και έντονο ηθικό υπόβαθρο

Με μία πρωτοβουλία, που σηματοδοτεί τον εκσυγχρονισμό των διαδικασιών στελέχωσης, το Βατικανό προχωρά στην υιοθέτηση ενός νέου, πιο ανοιχτού μοντέλου προσλήψεων, μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας ».Όπως ανακοινώθηκε από το Vatican News, η πρωτοβουλία του Secretariat for the Economy φιλοδοξεί να καταστήσει τη διαδικασία επιλογής προσωπικού πιο διαφανή, άμεση και προσβάσιμη σε υποψηφίους από όλο τον κόσμο. Μέχρι πρότινος, η επιλογή λαϊκού προσωπικού στην Αγία Έδρα βασιζόταν κυρίως σε ήδη διαθέσιμα βιογραφικά σημειώματα. Πλέον, η νέα πλατφόρμα επιτρέπει στους ενδιαφερόμενους να ενημερώνονται για συγκεκριμένες διαθέσιμες θέσεις και να υποβάλλουν αίτηση απευθείας, εγκαινιάζοντας ένα πιο δυναμικό σύστημα διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού.Σύμφωνα με τον επικεφαλής του διοικητικού τμήματος (Dicastery) της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας, Maximino Caballero Ledo, η μεταρρύθμιση αυτή εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο οικονομικών αλλαγών, με τον ανθρώπινο παράγοντα να αποτελεί «μία από τις πιο σύνθετες αλλά κρίσιμες προκλήσεις». Όπως υπογραμμίζεται, η επιτυχία της αποστολής της Αγίας Έδρας εξαρτάται από ανθρώπους με επάρκεια, κίνητρο και ισχυρή ηθική βάση.Η νέα προσέγγιση φιλοδοξεί να καλύψει ένα χρόνιο πρόβλημα:. Όπως εξηγεί ο διευθυντής ανθρώπινου δυναμικού, Luis Herrera, πολλές υπηρεσίες του Βατικανού αναζητούν στελέχη με ιδιαίτερες δεξιότητες – από γλωσσικές έως τεχνικές – που δεν είναι εύκολο να εντοπιστούν.Η πλατφόρμα «Work with Us» λειτουργεί ως δίαυλος επικοινωνίας μεταξύ εργοδότη και υποψηφίων, επιτρέποντας: δημοσίευση όλων των διαθέσιμων θέσεων με σαφή περιγραφή απαιτήσεων, άμεση ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων, δυνατότητα αποστολής βιογραφικού ακόμη και χωρίς ενεργή αγγελία, για μελλοντική αξιολόγηση.Παράλληλα με την προσέλκυση νέων υποψηφίων, το Secretariat for the Economy ενισχύει και την εσωτερική κινητικότητα. Οι διαθέσιμες θέσεις κοινοποιούνται και στο εσωτερικό προσωπικό μέσω ειδικής πύλης, δίνοντας τη δυνατότητα εξέλιξης σε ήδη εργαζόμενους.Επιπλέον, η νέα ιστοσελίδα δεν περιορίζεται στις αγγελίες εργασίας. Παρέχει αναλυτική πληροφόρηση για τις αρμοδιότητες και τη λειτουργία του Dicastery, τους μηχανισμούς ελέγχου και εποπτείας σε οικονομικά και διοικητικά ζητήματα καθώς και τους κανόνες διαφάνειας στις δημόσιες συμβάσεις, όπως αυτοί θεσπίστηκαν το 2020.Πέρα από την τεχνική διάσταση, ιδιαίτερη έμφαση δίνεται και στο νόημα της εργασίας στην Αγία Έδρα. Όπως επισημαίνεται, όσοι εντάσσονται στο δυναμικό της δεν αναλαμβάνουν απλώς ένα επαγγελματικό ρόλο, αλλά συμμετέχουν ενεργά στην αποστολή στήριξης του Πάπα και της παγκόσμιας Εκκλησίας.Η εργασία αντιμετωπίζεται ως μορφή υπηρεσίας, με έντονο εκκλησιαστικό και πνευματικό χαρακτήρα, που απαιτεί όχι μόνο επαγγελματική επάρκεια αλλά και δέσμευση σε αξίες.Η πρωτοβουλία «Work with Us» αντανακλά μια ευρύτερη στρατηγική από το Βατικανό, το οποίο επιδιώκει να γίνει πιο προσιτό, διαφανές και ελκυστικό σε επαγγελματίες διεθνώς. Με το νέο σύστημα, η Αγία Έδρα κάνει ένα βήμα προς τη σύγχρονη αγορά εργασίας , χωρίς να απομακρύνεται από τον θεμελιώδη της χαρακτήρα ως θεσμού υπηρεσίας και πίστης.

Σημειώνεται, τέλος, ότι με βάση το διαθέσιμο υλικό, στην πλατφόρμα δεν καταγράφονται συγκεκριμένες ανοιχτές θέσεις σήμερα. Ωστόσο, πρόκειται για μία δυναμική κατάσταση με τις αγγελίες να διαφοροποιούνται ανάλογα με τις ανάγκες των υπηρεσιών της Αγίας Έδρας. Η δυνατότητα υποβολής βιογραφικού ακόμη και χωρίς άμεση αντιστοίχιση σε διαθέσιμη θέση, παρέχεται ώστε να αξιοποιηθεί σε μελλοντικές ανάγκες.