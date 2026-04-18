Δραματική καταδίωξη και κατάσχεση 1,6 τόνων κοκαΐνης σε επιχείρηση στην Καραϊβική, δείτε βίντεο
ΚΟΣΜΟΣ
Δομινικανή Δημοκρατία ΗΠΑ Κοκαΐνη

2 ΣΧΟΛΙΑ
Η Δομινικανή Δημοκρατία ανακοίνωσε σήμερα την κατάσχεση 1,6 τόνων κοκαΐνης από τη Νότια Αμερική σε επιχείρηση που διεξήχθη με την υποστήριξη των ΗΠΑ.

Η κατάσχεση πραγματοποιήθηκε μετά από καταδίωξη στην ανοιχτή θάλασσα και ανταλλαγή πυρών μεταξύ του πληρώματος και των στρατιωτικών δυνάμεων, η οποία έληξε χωρίς τραυματισμούς.

Το φορτίο βρέθηκε χθες Παρασκευή σε πλοίο που αναχαιτίστηκε στα ανοικτά των νότιων ακτών της χώρας κατά τη διάρκεια κοινής επιχείρησης της υπηρεσίας καταπολέμησης των ναρκωτικών και της Υπηρεσίας Δίωξης Ναρκωτικών των ΗΠΑ (DEA), δήλωσε ο εκπρόσωπος της υπηρεσίας της Δομινικανής Δημοκρατίας, Κάρλος Ντέβερς.

Ο ίδιος περιέγραψε την επιχείρηση ως «ένα από τα πιο σκληρά πλήγματα που δέχτηκαν τα δίκτυα διακίνησης ναρκωτικών και το οργανωμένο έγκλημα» στην περιοχή, επισημαίνοντας ότι οι οργανώσεις αυτές «χρησιμοποιούν ταχύπλοα εξοπλισμένα με ισχυρούς εξωλέμβιους κινητήρες και προηγμένες τεχνολογίες επικοινωνίας».

Dominican Republic Seizes 1.6 Tons Of Suspected Cocaine After Sea Pursuit | APT

Σύμφωνα με την υπηρεσία δίωξης ναρκωτικών της Δομινικανής Δημοκρατίας, αρκετοί επιβαίνοντες κατάφεραν να διαφύγουν σε ένα κοντινό εθνικό πάρκο. Από τον περασμένο Σεπτέμβριο, η Ουάσιγκτον έχει σημαντική ναυτική παρουσία στην Καραϊβική, όπου έχει επιτεθεί σε πλοία που θεωρούνται ύποπτα για διακίνηση ναρκωτικών, έχει κατασχέσει πετρελαιοφόρα και έχει πραγματοποιήσει μια δραματική επιδρομή στην πρωτεύουσα της Βενεζουέλας για να συλλάβει τον Πρόεδρο Νικολάς Μαδούρο, ο οποίος αντιμετωπίζει κατηγορίες για τρομοκρατία των ναρκωτικών στη Νέα Υόρκη.

Οι επιθέσεις των ΗΠΑ σε δεκάδες πλοία που θεωρούνται ύποπτα για διακίνηση ναρκωτικών έχουν ήδη προκαλέσει περισσότερους από 150 θανάτους.
2 ΣΧΟΛΙΑ

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

