«Ακόμα κι ο Χριστός θα ανασταινόταν για να το δοκιμάσει»: Ρωσίδα μοντέλο του Onlyfans μετέτρεψε πασχαλινό γλυκό σε ναργιλέ και κινδυνεύει με φυλάκιση
Η 27χονη Ξένια Σιρόκοβα ερευνάται από τις ρωσικές αρχές για προσβολή του θρησκευτικού αισθήματος, ενώ υποχρεώθηκε να κάνει κι ένα βίντεο όπου απολογείται για την πράξη της
Έντονες αντιδράσεις προκάλεσε στη Ρωσία ένα 27χρονο μοντέλο του OnlyFans, η οποία μετέτρεψε το παραδοσιακό πασχαλινό γλυκό κουλίτς σε λειτουργική βάση ναργιλέ, με τις αρχές να κινούν διαδικασία έρευνας για προσβολή του θρησκευτικού αισθήματος.
Η γυναίκα, που ταυτοποιήθηκε από τις Αρχές και ονομάζεται Ξένια Ιγκόρεβνα, φέρεται να εργάζεται ως επαγγελματίας ειδικός στην προετοιμασία ναργιλέ σε μπαρ στη Μόσχα, ενώ στο βίντεο που έχει αναρτήσει από τη στιγμή της πράξης της έχει βάλει σχόλιο που λέει: «Ακόμα κι ο Χριστός θα ανασταινόταν για να το δοκιμάσει».
Οι ρωσικές αρχές ξεκίνησαν ποινική έρευνα βάσει του άρθρου 148 του Ποινικού Κώδικα της Ρωσίας, το οποίο αφορά προσβολές κατά των θρησκευτικών αισθημάτων των πιστών, ενώ η Ιγκόρεβνα υποχρεώθηκε να ανεβάσει βίντεο όπου απολογείται για την πράξη της.
«Το όνομα μου είναι Ξένια Ιγκόρεβνα και απολογούμαι για την πράξη μου να μετατρέψω σε ναργιλέ το κουλίτς», ακούγεται να λέει η 27χρονη φορώντας ένα σκούρο φούτερ και με εμφανώς ταλαιπωρημένο πρόσωπο.
Στο βίντεο διάρκειας περίπου ενός λεπτού καταγράφονται τα βήματα της διαδικασίας, καθώς αφαιρεί το εσωτερικό του γλυκού ψωμιού και το γεμίζει με υγρό καπνό shisha σκούρου χρώματος, ενώ στη συνέχεια απολαμβάνει τον αυτοσχέδιο... ναργιλέ της.
Το περιστατικό σημειώθηκε κατά τη διάρκεια των εορτασμών του Ορθόδοξου Πάσχα, περίοδο κατά την οποία το κουλίτς έχει ιδιαίτερο συμβολικό χαρακτήρα για τους πιστούς στη Ρωσία. Το συγκεκριμένο γλυκό αποτελεί βασικό στοιχείο του πασχαλινού τραπεζιού και συμβολίζει την Ανάσταση και την ανανέωση για τις ορθόδοξες οικογένειες, οι οποίες το προετοιμάζουν και το ευλογούν κάθε χρόνο.
Ωστόσο, η επιλογή του παραδοσιακού πασχαλινού γλυκού προκάλεσε αντιδράσεις, καθώς θεωρήθηκε ότι αγγίζει ευαίσθητο πεδίο λόγω της θρησκευτικής σημασίας του.
Η υπόθεση εξετάζεται πλέον από την Ανακριτική Επιτροπή.
«Απολογούμαι για την πράξη μου»
Σύμφωνα με πληροφορίες, η Ιγκόρεβνα δημιούργησε το περιεχόμενο στο πλαίσιο της επαγγελματικής της δραστηριότητας στην προετοιμασία ναργιλέ, επιδιώκοντας παράλληλα να παρουσιάσει ένα πρωτότυπο βίντεο για τους ακόλουθούς της.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα