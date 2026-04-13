Ιαπωνία: Το ηφαίστειο Σακουρατζίμα «βρυχάται» ξανά με εκτόξευση τέφρας και στήλες καπνού χιλιάδων μέτρων
Εισήλθε σε φάση εκρηκτικής δραστηριότητας για δεύτερη φορά σε τέσσερις μήνες, σύμφωνα με τη Μετεωρολογική Υπηρεσία της Ιαπωνίας
Ένα ηφαίστειο στη νότια Ιαπωνία εισήλθε σε φάση εκρηκτικής δραστηριότητας αυτό το Σαββατοκύριακο για δεύτερη φορά σε τέσσερις μήνες, εκτοξεύοντας όγκους τέφρας, έγινε γνωστό από τη μετεωρολογική υπηρεσία της χώρας και από τοπικά ΜΜΕ.
Το Σακουρατζίμα, ένα από τα πιο ενεργά ηφαίστεια της χώρας, εισήλθε σε φάση εκρηκτικής δραστηριότητας το απόγευμα του Σαββάτου, με αποτέλεσμα να υψωθεί καπνός σε ύψος άνω των 3.400 μέτρων, ανέφερε η Μετεωρολογική Υπηρεσία της Ιαπωνίας.
Πρόκειται για την πρώτη μεγάλη έκρηξη από τη 13η Δεκεμβρίου, σύμφωνα με την εφημερίδα Yomiuri Shimbun.
Absolutely incredible footage captures a powerful, explosive eruption at Japan’s Sakurajima today.— Weather Monitor (@WeatherMonitors) April 12, 2026
An eruption at Japan’s Sakurajima volcano sent an ash plume more than 3,000 meters into the sky in its first activity since December. 🌋 pic.twitter.com/iUFWsGHFP3— AccuWeather (@accuweather) April 11, 2026
Huge eruption of the Sakurajima volcano in Kyushu, Japan 🇯🇵 (11.04.2026) pic.twitter.com/Ku48HnKXJA— Disaster News (@Top_Disaster) April 11, 2026
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα