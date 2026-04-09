Τηλεφωνική επικοινωνία Στάρμερ - Τραμπ για τα Στενά του Ορμούζ
Τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ντόναλντ Τραμπ είχε ο Κιρ Στάρμερ, με βασικό αντικείμενο την εκεχειρία στη Μέση Ανατολή και τις προσπάθειες επαναφοράς της ελευθερίας ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ.
Σύμφωνα με ανακοίνωση εκπροσώπου της Ντάουνινγκ Στριτ, ο Βρετανός πρωθυπουργός συνομίλησε με τον Αμερικανό πρόεδρο από το Κατάρ όπου βρίσκεται για επαφές με ηγέτες χωρών του Κόλπου και στρατιωτικούς αξιωματούχους της περιοχής.
Κατά τη διάρκεια της επικοινωνίας, ο Στάρμερ ενημέρωσε τον Αμερικανό πρόεδρο για τις συζητήσεις που είχε σχετικά με την ανάγκη αποκατάστασης της ελεύθερης διέλευσης πλοίων από τα Στενά του Ορμούζ, καθώς και για τις πρωτοβουλίες του Ηνωμένου Βασιλείου με στόχο τη διαμόρφωση ενός εφαρμόσιμου σχεδίου σε συνεργασία με διεθνείς εταίρους.
Οι δύο ηγέτες συμφώνησαν ότι, μετά την επίτευξη κατάπαυσης του πυρός και τη συμφωνία για το άνοιγμα του στρατηγικής σημασίας θαλάσσιου περάσματος, το επόμενο βήμα είναι η εξεύρεση λύσης που θα διασφαλίσει τη σταθερότητα στην περιοχή.
Όπως επισημάνθηκε, οι δύο πλευρές συμφώνησαν να διατηρήσουν ανοικτούς τους διαύλους επικοινωνίας και να έχουν νέα συνομιλία σύντομα.
