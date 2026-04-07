Σύμβουλος του προέδρου του ιρανικού κοινοβουλίου προειδοποιεί τον Τραμπ: «Έχει 20 ώρες για να παραδοθεί»
«Αν δεν υποχωρήσει οι  σύμμαχοί του θα επιστρέψουν στη Λίθινη Εποχή», γράφει ο Μαχντί Μοχαμαντί  στην πλατφόρμα X,  επαναλαμβάνοντας εκφράσεις που χρησιμοποιεί ο Αμερικανός πρόεδρος

Κλιμακώνεται η ένταση μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης, καθώς σύμβουλος του προέδρου του ιρανικού κοινοβουλίου Μοχαμάντ Μπαγέρ Γκαλιμπάφ προχώρησε σε αιχμηρή δήλωση κατά του Ντόναλντ Τραμπ, υποστηρίζοντας ότι ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ έχει «περίπου 20 ώρες» για να παραδοθεί στο Ιράν, διαφορετικά «οι σύμμαχοί του θα επιστρέψουν στη Λίθινη Εποχή».

Σκληρή ρητορική από σύμβουλο του Γκαλιμπάφ

Ο Μαχντί Μοχαμαντί, σύμβουλος του προέδρου του ιρανικού κοινοβουλίου και αναλυτής θεμάτων εθνικής ασφάλειας, ανήρτησε μήνυμα στην πλατφόρμα X, στο οποίο υιοθέτησε έντονη γλώσσα κατά του Ντόναλντ Τραμπ, επαναλαμβάνοντας εκφράσεις που χρησιμοποιεί ο ίδιος ο Αμερικανός πρόεδρος.

«Δεν θα υποχωρήσουμε!», έγραψε χαρακτηριστικά.

Στην ίδια ανάρτηση, ο Μοχαμαντί υποστήριξε ότι «το Ιράν έχει σαφώς και ανοιχτά κερδίσει τον πόλεμο» και ότι θα αποδεχθεί μόνο μια κατάληξη που «θα εδραιώνει τα κέρδη του και θα δημιουργεί ένα νέο καθεστώς ασφάλειας στην περιοχή».



Τελεσίγραφο Τραμπ για τα Στενά του Ορμούζ

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο Ντόναλντ Τραμπ έχει δώσει προθεσμία έως τις 8 το βράδυ (ώρα Ανατολικής Ακτής ΗΠΑ) της Τρίτης — δηλαδή τα μεσάνυχτα ώρα Γκρίνουιτς της Τετάρτης — προκειμένου το Ιράν να επαναλειτουργήσει τα Στενά του Ορμούζ.

Σε διαφορετική περίπτωση, προειδοποιεί για συνέπειες που θα περιλαμβάνουν διεύρυνση της στρατιωτικής επιχείρησης των ΗΠΑ στην περιοχή.

Τα Στενά του Ορμούζ αποτελούν στρατηγικής σημασίας θαλάσσιο πέρασμα για το παγκόσμιο εμπόριο ενέργειας, γεγονός που εντείνει τις ανησυχίες για περαιτέρω κλιμάκωση της έντασης.
