Οι IDF εξαπέλυσαν ισχυρό πλήγμα κατά του South Pars, του μεγαλύτερου πετροχημικού εργοστασίου του Ιράν
«Οι συγκεκριμένες πετροχημικές εγκαταστάσεις στο νότιο Ιράν αντιπροσωπεύουν περίπου το 50% της πετροχημικής παραγωγής του Ιράν», τόνισε ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, Ίσραελ Κατς
Ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, Ισραέλ Κατς, επιβεβαίωσε το σημερινό (6/4) χτύπημα στις πετροχημικές εγκαταστάσεις στο South Pars του νότιου Ιράν.
«Οι Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις (IDF) εξαπέλυσαν ισχυρό πλήγμα κατά του μεγαλύτερου πετροχημικού εργοστασίου του Ιράν. Αυτή η βασική εγκατάσταση αντιπροσωπεύει περίπου το 50% της πετροχημικής παραγωγής του Ιράν», τόνισε ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας.
«Ο Νετανιάχου και εγώ έχουμε δώσει εντολή στον IDF να συνεχίσει τις εντατικές επιθέσεις κατά των εθνικών υποδομών του ιρανικού καθεστώτος» είπε.
Στόχος ήταν τα πετροχημικά εργοστάσια στο Ασαλούγιε, συμπεριλαμβανομένων των Jam και Damavand, οι εταιρείες Mobin και Damavand, οι οποίες παρείχαν ηλεκτρικό ρεύμα, νερό και οξυγόνο στα πετροχημικά εργοστάσια του Ασαλούγιε.
Σημειώνεται ότι η Pars Petrochemical είναι ασφαλής και δεν έχει υποστεί ζημιές.
«Η ενέργεια αυτή έρχεται σε συνέχεια της επίθεσης κατά της δεύτερης μεγαλύτερης εγκατάστασης του Ιράν την περασμένη εβδομάδα. Ως αποτέλεσμα, και οι δύο εγκαταστάσεις, οι οποίες μαζί αντιπροσωπεύουν το 85% της πετροχημικής παραγωγής του Ιράν, έχουν πλέον τεθεί εκτός λειτουργίας. Αυτό αποτελεί οικονομικό πλήγμα πολλών δισεκατομμυρίων δολαρίων για το ιρανικό καθεστώς», επεσήμανε.
Israeli Defense Minister Israel Katz:— Clash Report (@clashreport) April 6, 2026
The IDF forcefully struck Iran's largest petrochemical plant. This key facility accounts for about 50% of Iran's petrochemical output. This follows an attack on Iran's second-largest facility last week.
As a result, both facilities, which… pic.twitter.com/DOYQ4iHVFK
Ποια σημεία που συνδέονται με το South Pars χτύπησαν οι ΙσραηλινοίΤο ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Tasnim έδωσε μια ενημέρωση σχετικά με την επίθεση σε εγκαταστάσεις που συνδέονται με το South Pars.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα