Οι IDF εξαπέλυσαν ισχυρό πλήγμα κατά του South Pars, του μεγαλύτερου πετροχημικού εργοστασίου του Ιράν
Ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, Ισραέλ Κατς, επιβεβαίωσε το σημερινό (6/4) χτύπημα στις πετροχημικές εγκαταστάσεις στο South Pars του νότιου Ιράν.

«Οι Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις (IDF) εξαπέλυσαν ισχυρό πλήγμα κατά του μεγαλύτερου πετροχημικού εργοστασίου του Ιράν. Αυτή η βασική εγκατάσταση αντιπροσωπεύει περίπου το 50% της πετροχημικής παραγωγής του Ιράν», τόνισε ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας.

«Η ενέργεια αυτή έρχεται σε συνέχεια της επίθεσης κατά της δεύτερης μεγαλύτερης εγκατάστασης του Ιράν την περασμένη εβδομάδα. Ως αποτέλεσμα, και οι δύο εγκαταστάσεις, οι οποίες μαζί αντιπροσωπεύουν το 85% της πετροχημικής παραγωγής του Ιράν, έχουν πλέον τεθεί εκτός λειτουργίας. Αυτό αποτελεί οικονομικό πλήγμα πολλών δισεκατομμυρίων δολαρίων για το ιρανικό καθεστώς», επεσήμανε.

«Ο Νετανιάχου και εγώ έχουμε δώσει εντολή στον IDF να συνεχίσει τις εντατικές επιθέσεις κατά των εθνικών υποδομών του ιρανικού καθεστώτος» είπε.

Ποια σημεία που συνδέονται με το South Pars χτύπησαν οι Ισραηλινοί

Το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Tasnim έδωσε μια ενημέρωση σχετικά με την επίθεση σε εγκαταστάσεις που συνδέονται με το South Pars.

Στόχος ήταν τα πετροχημικά εργοστάσια στο Ασαλούγιε, συμπεριλαμβανομένων των Jam και Damavand, οι εταιρείες Mobin και Damavand, οι οποίες παρείχαν ηλεκτρικό ρεύμα, νερό και οξυγόνο στα πετροχημικά εργοστάσια του Ασαλούγιε.

Σημειώνεται ότι η Pars Petrochemical είναι ασφαλής και δεν έχει υποστεί ζημιές.
