Σεισμός 7,3 Ρίχτερ στο Βανουάτου
Η ενημέρωση από το Ευρωμεσογειακό Ινστιτούτο για την ισχυρή δόνηση στη νησιωτική χώρα του Ειρηνικού Ωκεανού

Σεισμός 7,3 της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στο Βανουάτου, με το Ευρωμεσογειακό Ινστιτούτο και το αμερικανικό κέντρο έγκαιρης προειδοποίησης, να κάνουν λόγο πως δεν αναμένεται τσουνάμι στην περιοχή.

Το εστιακό βάθος του σεισμού στο Βανουάτου υπολογίζεται στα 145 χιλιόμετρα, την ώρα που το επίκεντρο της δόνησης τοποθετείται 288 χιλιόμετρα βορειοδυτικά του Port-Vila και 31 χιλιόμετρα βόρεια, βορειοανατολικά του Luganville.

Όπως ειπώθηκε, δεν έχει εκδοθεί προειδοποίηση για τσουνάμι, ενώ μέχρι στιγμής, δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες πληροφορίες για τυχόν τραυματισμούς ή ζημιές σε υποδομές.

