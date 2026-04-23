Πόλεμος στην Ουκρανία: Τουλάχιστον δυο νεκροί, αγνοούμενος και οκτώ τραυματίες σε ρωσική επίθεση στη Ντνίπρο
Τουλάχιστον δυο άνθρωποι σκοτώθηκαν, τρίτος αγνοείται και άλλοι οκτώ τραυματίστηκαν σε ρωσική επίθεση στη Ντνίπρο, στην κεντρική Ουκρανία, ανακοίνωσαν τις πρώτες πρωινές ώρες οι τοπικές αρχές.
«Δυο άνθρωποι σκοτώθηκαν και (άλλοι) οκτώ τραυματίστηκαν (...) Ένας άνθρωπος ακόμη αγνοείται», συνόψισε μέσω Telegram ο Ολεξάντρ Χάνζα, ο περιφερειάρχης στη Ντνιπροπετρόφσκ.
Κατά τον ίδιο, ανάμεσα στους τραυματίες είναι δυο κορίτσια 9 και 14 ετών.
Dnipro right now ‼️ russian drone struck an apartment building in the middle of the night. pic.twitter.com/REYdk8fSjY— Kate from Kharkiv (@BohuslavskaKate) April 22, 2026
