Ηνωμένο Βασίλειο και Τουρκία υπέγραψαν συμφωνία για τα μαχητικά Eurofighter Typhoon
Το Ηνωμένο Βασίλειο και η Τουρκία υπέγραψαν την Τετάρτη νέα συμφωνία που αφορά τη συντήρηση και την επιχειρησιακή υποστήριξη των μαχητικών αεροσκαφών Eurofighter Typhoon, ενισχύοντας περαιτέρω τη συνεργασία των δύο χωρών στον τομέα της άμυνας.

Η συμφωνία οριστικοποιήθηκε στο Λονδίνο, στο πλαίσιο συνάντησης του υπουργού Εθνικής Άμυνας της Τουρκίας Γιασάρ Γκιουλέρ με τον Βρετανό υπουργό Άμυνας Τζον Χίλι.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του τουρκικού υπουργείου Εθνικής Άμυνας, η συμφωνία επικεντρώνεται στην τεχνική και επιχειρησιακή υποστήριξη των αεροσκαφών στο πλαίσιο του προγράμματος Eurofighter Typhoon.

Κατά τη διάρκεια των συνομιλιών στην βρετανική πρωτεύουσα, οι δύο υπουργοί συζήτησαν επίσης ευρύτερα ζητήματα συνεργασίας στον αμυντικό τομέα.

Αξιωματούχοι επιβεβαίωσαν ότι είχε προηγηθεί ξεχωριστή σύμβαση, η οποία υπογράφηκε τον περασμένο Οκτώβριο και αφορά την προμήθεια αεροσκαφών, εξοπλισμού και πυρομαχικών που σχετίζονται με το πρόγραμμα.

Η νέα συμφωνία αποσκοπεί στη διασφάλιση της μακροχρόνιας συντήρησης και της επιχειρησιακής ετοιμότητας των μαχητικών αεροσκαφών, με τις δύο πλευρές να δηλώνουν ότι παραμένουν προσηλωμένες στην περαιτέρω ενίσχυση της αμυντικής συνεργασίας τα επόμενα χρόνια.


