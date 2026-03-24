Στους 66 αυξήθηκαν οι νεκροί από τη συντριβή C-130 στην Κολομβία
Έχασαν τη ζωή τους 58 μέλη του στρατού ξηράς, έξι μέλη της πολεμικής αεροπορίας και δυο αστυνομικοί
Τουλάχιστον 66 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και δεκάδες άλλοι τραυματίστηκαν όταν συνετρίβη αμέσως μετά την απογείωσή του στη νότια Κολομβία στρατιωτικό αεροσκάφος με 125 επιβαίνοντες, κατά νεότερο απολογισμό που διαβιβάστηκε στο Γαλλικό Πρακτορείο από πηγή του στις ένοπλες δυνάμεις της χώρας της Λατινικής Αμερικής.
Η συντριβή του αεροσκάφους C-130 Hercules έγινε περί τις 10:00 (τοπική ώρα· 17:00 ώρα Ελλάδας), αμέσως μετά την απογείωσή του από το Πουέρτο Λεγκίσαμο (νότια), στον νομό Πουτουμάγιο, κοντά στα σύνορα με τον Ισημερινό, για ακόμη άγνωστο λόγο.
Κατά τη στρατιωτική πηγή, στη συντριβή έχασαν τη ζωή τους 58 μέλη του στρατού ξηράς, έξι μέλη της πολεμικής αεροπορίας και δυο αστυνομικοί.
A Colombian military C-130 plane crashed during takeoff in the Amazon region near Peru.— Clash Report (@clashreport) March 23, 2026
About 110 soldiers were on board, but the number of casualties and cause are still unknown. pic.twitter.com/0XOvXpm4Aw
Colombia vive horas de angustia tras el accidente de un Hércules C 130 de la Fuerza Aérea que se estrelló al despegar de Puerto Leguízamo, Putumayo, con más de un centenar de soldados a bordo; el ministro de Defensa confirmó el “trágico accidente” pic.twitter.com/xQ5AeMBiw9— Noticias LFC (@familiacubanatv) March 23, 2026
