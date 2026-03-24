Τουλάχιστον 13 νεκροί σε σύγκρουση μίνι βαν με φορτηγό στο Περού, δείτε βίντεο
Τουλάχιστον 13 νεκροί σε σύγκρουση μίνι βαν με φορτηγό στο Περού, δείτε βίντεο

Μέχρι στιγμής έχουν αναγνωριστεί μόνο δύο από τα πτώματα - Άλλοι πέντε άνθρωποι διακομίστηκαν και νοσηλεύονται σε ιατρικό κέντρο

Τουλάχιστον 13 νεκροί σε σύγκρουση μίνι βαν με φορτηγό στο Περού, δείτε βίντεο
Τουλάχιστον 13 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους χθες Δευτέρα όταν συγκρούστηκαν μίνι βαν και φορτηγό σε τμήμα του οδικού δικτύου στην Αρεκίπα, στο νότιο Περού, ενημέρωσαν οι αρχές το Γαλλικό Πρακτορείο.

Το δυστύχημα έγινε στην περιφέρεια του μικρού χωριού Σαν Αντόνιο δε Τσούκα, 1.100 και πλέον χιλιόμετρα νότια από την πρωτεύουσα Λίμα, και σε αυτό ενεπλάκη βαρύ όχημα με πινακίδες Βραζιλίας.

«Καταμετρούμε 13 αποβιώσαντες» μετά τη σύγκρουση, δήλωσε στο AFP ο Ουάλτερ Οπόρτο, διευθυντής της υπηρεσίας υγείας των περιφερειακών αρχών στην Αρεκίπα.



Μέχρι στιγμής έχουν αναγνωριστεί μόνο δύο από τα πτώματα. Άλλοι πέντε άνθρωποι διακομίστηκαν και νοσηλεύονται σε ιατρικό κέντρο στην πόλη Αρεκίπα.

Ομάδες της αστυνομίας και της πυροσβεστικής έσπευσαν στον τόπο του δυστυχήματος κι ανέσυραν τα πτώματα των θυμάτων, συμπεριλαμβανομένων των οδηγών των δυο οχημάτων, σύμφωνα με τοπικά ΜΜΕ.

Διενεργείται έρευνα για να εξακριβωθούν τα αίτια του δυστυχήματος.

Την περασμένη χρονιά έχασαν τη ζωή τους πάνω από 3.000 άνθρωποι στους δρόμους του Περού, σύμφωνα με επίσημα δεδομένα.
Φωτογραφίζεις - Στέλνεις - ΣυνεχίΖΕΙΣ: Τρεις κινήσεις αρκούν για να συνεχίσεις τη διαδρομή σου

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

