Στη ροή της ημέρας μας, κάθε στιγμή μετράει. Και όταν κάτι απρόοπτο συμβεί στον δρόμο, αυτό που κάνει τη διαφορά είναι να μπορούμε να το διαχειριστούμε γρήγορα και απλά, χωρίς να χάσουμε τον ρυθμό μας.
Τουλάχιστον 13 νεκροί σε σύγκρουση μίνι βαν με φορτηγό στο Περού, δείτε βίντεο
Τουλάχιστον 13 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους χθες Δευτέρα όταν συγκρούστηκαν μίνι βαν και φορτηγό σε τμήμα του οδικού δικτύου στην Αρεκίπα, στο νότιο Περού, ενημέρωσαν οι αρχές το Γαλλικό Πρακτορείο.
Το δυστύχημα έγινε στην περιφέρεια του μικρού χωριού Σαν Αντόνιο δε Τσούκα, 1.100 και πλέον χιλιόμετρα νότια από την πρωτεύουσα Λίμα, και σε αυτό ενεπλάκη βαρύ όχημα με πινακίδες Βραζιλίας.
Μέχρι στιγμής έχουν αναγνωριστεί μόνο δύο από τα πτώματα. Άλλοι πέντε άνθρωποι διακομίστηκαν και νοσηλεύονται σε ιατρικό κέντρο στην πόλη Αρεκίπα.
Ομάδες της αστυνομίας και της πυροσβεστικής έσπευσαν στον τόπο του δυστυχήματος κι ανέσυραν τα πτώματα των θυμάτων, συμπεριλαμβανομένων των οδηγών των δυο οχημάτων, σύμφωνα με τοπικά ΜΜΕ.
Διενεργείται έρευνα για να εξακριβωθούν τα αίτια του δυστυχήματος.
Την περασμένη χρονιά έχασαν τη ζωή τους πάνω από 3.000 άνθρωποι στους δρόμους του Περού, σύμφωνα με επίσημα δεδομένα.
Trágico accidente accidente de tránsito se registró en el kilómetro 178 de la vía Arequipa-Puno, específicamente en el sector de Imata, perteneciente al distrito de San Antonio de Chuca. pic.twitter.com/Rd9O0zS2KR— Marco Antonio Barrueto Chavez (@MarcoAn42551200) March 23, 2026
🔴🔵#ElInformativoDeExitosa📺📺 | Se eleva a 11 la cifra de fallecidos en el trágico accidente ocurrido entre un camión y una miniván en la vía Arequipa–Puno.— Exitosa Noticias (@exitosape) March 23, 2026
