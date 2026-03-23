Ελεύθερος ο Ιρανός που κατηγορείται ότι επιχείρησε να μπει σε βάση πυρηνικών υποβρυχίων στην Σκωτία, βίντεο
Πρόκειται για 34χρονο που είχε συλληφθεί την περασμένη Πέμπτη μαζί με μια γυναίκα με την κατηγορία ότι επιχείρησαν να μπουν στη ναυτική βάση Κλάιντ, που κρίνεται ιδιαίτερα σημαντική για τη βρετανική ασφάλεια
Ένας Ιρανός που συνελήφθη την περασμένη εβδομάδα με την υποψία ότι επιχείρησε να μπει σε μια βάση πυρηνικών υποβρυχίων στη Σκωτία, αφέθηκε ελεύθερος εν αναμονή περαιτέρω ερευνών, ανακοίνωσαν οι εισαγγελικές αρχές σήμερα.
Συγκεκριμένα, πρόκειται για έναν 34χρονο που συνελήφθη την περασμένη Πέμπτη μαζί με μια γυναίκα ηλικίας 31 ετών από τη Ρουμανία. Η αστυνομία της Σκωτίας έκανε λόγο για δύο άτομα που επιχείρησαν να μπουν στη Ναυτική Βάση Κλάιντ, στα δυτικά παράλια της Σκωτίας.
Η εισαγγελία έκρινε ότι δεν θα ασκηθεί δίωξη στη γυναίκα, όμως διατηρεί το δικαίωμα να το κάνει εφόσον υπάρξουν αποδείξεις για συμμετοχή της σε παράνομες ενέργειες. Ο Ιρανός αφέθηκε και αυτός ελεύθερος, χωρίς να οδηγηθεί στο δικαστήριο του Ντάμπαρτον, όπως ήταν προγραμματισμένο για σήμερα. Η υπόθεση σε βάρος του πάντως δεν έχει μπει στο αρχείο.
Η Ναυτική Βάση Κλάιντ είναι βασικής σημασίας για την ασφάλεια της Βρετανίας καθώς εκεί ελλιμενίζεται ο στόλος των υποβρυχίων, πυρηνικών και επιθετικών, της χώρας.
Two individuals, including Iranian national, reportedly detained after allegedly attempting to enter Faslane naval base in Scotland, home to UK’s Trident submarines pic.twitter.com/6QQwpNZX9V— TRT World Now (@TRTWorldNow) March 20, 2026
