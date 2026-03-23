Αντιδράσεις στην Τουρκία για την προφυλάκιση δημοσιογράφου της αντιπολιτευόμενη εφημερίδα BirGün
ΚΟΣΜΟΣ
Τουρκία Δημοσιογράφος Προφυλάκιση

Ο Ισμαήλ Αρέ κατηγορείται για διασπορά  παραπλανητικών πληροφοριών -  Δημοσιογραφικές ενώσεις ζητούν την άμεση απελευθέρωσή του

1 ΣΧΟΛΙΟ
Στην προφυλάκιση του δημοσιογράφου Ισμαήλ Αρέ, που εργάζεται στην αντιπολιτευόμενη εφημερίδα BirGün, προχώρησαν οι τουρκικές αρχές, με την κατηγορία της «διασποράς παραπλανητικών πληροφοριών», σύμφωνα με ανακοίνωση του εντύπου. Η υπόθεση προκαλεί αντιδράσεις στον δημοσιογραφικό κόσμο, με οργανώσεις να κάνουν λόγο για περιορισμό της ελευθερίας του Τύπου στην Τουρκία.

Σύλληψη κατά τη διάρκεια ταξιδιού για το Έιντ αλ Φιτρ

Ο Ισμαήλ Αρέ συνελήφθη το Σάββατο στην επαρχία Τοκάτ, στη βόρεια Τουρκία, όπου είχε ταξιδέψει με αφορμή τη γιορτή Έιντ αλ Φιτρ. Την Κυριακή το πρωί μεταφέρθηκε στην Άγκυρα προκειμένου να ανακριθεί.

Σύμφωνα με την BirGün, η εισαγγελία ζήτησε την προφυλάκισή του χωρίς να λάβει καν κατάθεση από τον δημοσιογράφο, γεγονός που προκάλεσε έντονες αντιδράσεις.



«Με συνέλαβαν για βίντεο που δημοσιεύθηκε πριν από τρεις μήνες»

Σε δήλωση που δημοσιοποιήθηκε από την υπεράσπισή του, ο Ισμαήλ Αρέ υποστήριξε ότι η σύλληψή του συνδέεται με βίντεο που είχε δημοσιοποιηθεί πριν από τρεις μήνες.

«Με συνέλαβαν εξαιτίας βίντεο που είχε δημοσιοποιηθεί πριν από τρεις μήνες», ανέφερε, προσθέτοντας ότι «για έναν χρόνο έψαχναν πρόσχημα προκειμένου να με συλλάβουν».

Κλείσιμο


Αντιδράσεις από δημοσιογραφικές ενώσεις και συγκέντρωση διαμαρτυρίας

Ο Γιασάρ Αϊντίν, εκ των υπευθύνων έκδοσης της ημερήσιας BirGün, τόνισε κατά τη διάρκεια διαδήλωσης υποστήριξης στην Άγκυρα ότι «δεν θα μας φιμώσουν: θα συνεχίσουμε να γράφουμε, να μιλάμε και να εκφραζόμαστε».

Από την πλευρά της, η Ένωση Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων της Τουρκίας (TGS) υπογράμμισε μέσω X ότι «η δημοσιογραφία δεν είναι έγκλημα» και ζήτησε την άμεση απελευθέρωση του Ισμαήλ Αρέ.



Προηγούμενες διώξεις δημοσιογράφων και θέση της Τουρκίας στην ελευθερία Τύπου

Στα τέλη Φεβρουαρίου, δημοσιογράφος της γερμανικής δημόσιας ραδιοτηλεόρασης Deutsche Welle συνελήφθη και προφυλακίστηκε με την κατηγορία της «προσβολής του προέδρου», παρά τις αντιδράσεις της γερμανικής κυβέρνησης και δημοσιογραφικών οργανώσεων.

Η μη κυβερνητική οργάνωση Δημοσιογράφοι Χωρίς Σύνορα (RSF), η οποία καταγγέλλει περιορισμούς στο δικαίωμα ενημέρωσης στην Τουρκία, κατατάσσει τη χώρα στην 159η θέση μεταξύ 180 κρατών όσον αφορά την ελευθερία του Τύπου, μεταξύ του Πακιστάν και της Βενεζουέλας.
Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης