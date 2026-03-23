Αντιδράσεις στην Τουρκία για την προφυλάκιση δημοσιογράφου της αντιπολιτευόμενη εφημερίδα BirGün
Ο Ισμαήλ Αρέ κατηγορείται για διασπορά παραπλανητικών πληροφοριών - Δημοσιογραφικές ενώσεις ζητούν την άμεση απελευθέρωσή του
Σύλληψη κατά τη διάρκεια ταξιδιού για το Έιντ αλ ΦιτρΟ Ισμαήλ Αρέ συνελήφθη το Σάββατο στην επαρχία Τοκάτ, στη βόρεια Τουρκία, όπου είχε ταξιδέψει με αφορμή τη γιορτή Έιντ αλ Φιτρ. Την Κυριακή το πρωί μεταφέρθηκε στην Άγκυρα προκειμένου να ανακριθεί.
Σύμφωνα με την BirGün, η εισαγγελία ζήτησε την προφυλάκισή του χωρίς να λάβει καν κατάθεση από τον δημοσιογράφο, γεγονός που προκάλεσε έντονες αντιδράσεις.
— BirGün Gazetesi (@BirGun_Gazetesi) March 22, 2026
«Με συνέλαβαν για βίντεο που δημοσιεύθηκε πριν από τρεις μήνες»Σε δήλωση που δημοσιοποιήθηκε από την υπεράσπισή του, ο Ισμαήλ Αρέ υποστήριξε ότι η σύλληψή του συνδέεται με βίντεο που είχε δημοσιοποιηθεί πριν από τρεις μήνες.
«Με συνέλαβαν εξαιτίας βίντεο που είχε δημοσιοποιηθεί πριν από τρεις μήνες», ανέφερε, προσθέτοντας ότι «για έναν χρόνο έψαχναν πρόσχημα προκειμένου να με συλλάβουν».
— BirGün Gazetesi (@BirGun_Gazetesi) March 22, 2026
— BirGün Gazetesi (@BirGun_Gazetesi) March 22, 2026
Αντιδράσεις από δημοσιογραφικές ενώσεις και συγκέντρωση διαμαρτυρίαςΟ Γιασάρ Αϊντίν, εκ των υπευθύνων έκδοσης της ημερήσιας BirGün, τόνισε κατά τη διάρκεια διαδήλωσης υποστήριξης στην Άγκυρα ότι «δεν θα μας φιμώσουν: θα συνεχίσουμε να γράφουμε, να μιλάμε και να εκφραζόμαστε».
Από την πλευρά της, η Ένωση Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων της Τουρκίας (TGS) υπογράμμισε μέσω X ότι «η δημοσιογραφία δεν είναι έγκλημα» και ζήτησε την άμεση απελευθέρωση του Ισμαήλ Αρέ.
Bayram ziyaretinde gözaltı!
— Gazeteciler Sendikası (@TGS_org_tr) March 21, 2026
— Gazeteciler Sendikası (@TGS_org_tr) March 21, 2026
Προηγούμενες διώξεις δημοσιογράφων και θέση της Τουρκίας στην ελευθερία ΤύπουΣτα τέλη Φεβρουαρίου, δημοσιογράφος της γερμανικής δημόσιας ραδιοτηλεόρασης Deutsche Welle συνελήφθη και προφυλακίστηκε με την κατηγορία της «προσβολής του προέδρου», παρά τις αντιδράσεις της γερμανικής κυβέρνησης και δημοσιογραφικών οργανώσεων.
Η μη κυβερνητική οργάνωση Δημοσιογράφοι Χωρίς Σύνορα (RSF), η οποία καταγγέλλει περιορισμούς στο δικαίωμα ενημέρωσης στην Τουρκία, κατατάσσει τη χώρα στην 159η θέση μεταξύ 180 κρατών όσον αφορά την ελευθερία του Τύπου, μεταξύ του Πακιστάν και της Βενεζουέλας.
