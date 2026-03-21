Ακραίος καύσωνας πλήττει τις δυτικές ΗΠΑ, θερμοκρασίες άνω των 40°C
Πρωτοφανείς θερμοκρασίες καταγράφονται σε πόλεις της Καλιφόρνια και της Αριζόνας, με την κλιματική αλλαγή να επιβαρύνει το φαινόμενο

Οι δυτικές Ηνωμένες Πολιτείες βρίσκονται αντιμέτωπες με έναν ακραίο καύσωνα, καθώς οι θερμοκρασίες ξεπέρασαν τους 40 βαθμούς Κελσίου σε πολλές πόλεις. Οι επιστήμονες συνδέουν το φαινόμενο με την κλιματική αλλαγή, προειδοποιώντας για τις συνέπειες των ακραίων καιρικών φαινομένων.

Η πόλη του Λος Άντζελες, μαζί με άλλες περιοχές της Καλιφόρνια, δίνουν τη μάχη με θερμοκρασίες που σκαρφαλώνουν πάνω από τους 40°C. Στο Παλμ Σπρινγκς, καταγράφηκε ρεκόρ με 41,5°C, τη μεγαλύτερη θερμοκρασία για τον Μάρτιο από το 1893. Στην Αριζόνα, στο Φοίνιξ, η θερμοκρασία έφτασε τους 40,5°C και οι μετεωρολόγοι προβλέπουν περαιτέρω αύξηση κατά το σαββατοκύριακο.

Το κύμα καύσωνα, το οποίο πλήττει εκατομμύρια Αμερικανούς, καταγράφει θερμοκρασίες τουλάχιστον 17 βαθμούς υψηλότερες από τον μέσο όρο για την εποχή. Οι επιστήμονες τονίζουν ότι τέτοιες συνθήκες θα ήταν σχεδόν αδύνατο να υπάρξουν χωρίς την κλιματική αλλαγή.

Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (NWS) έχει εκδώσει προειδοποιήσεις για «ακραίες συνθήκες καύσωνα» στη νότια Καλιφόρνια και την Αριζόνα. Στην Αριζόνα, οι προειδοποιήσεις ισχύουν μέχρι την Κυριακή, ενώ στην Καλιφόρνια μέχρι το βράδυ της Παρασκευής.

Η ζέστη επηρεάζει τους κατοίκους των περιοχών, με τους ανθρώπους να προσαρμόζουν τη δραστηριότητά τους στις ακραίες συνθήκες. Η Σάρον Τζόουνς, η οποία βρέθηκε στο Λος Άντζελες, αναφέρει: «Αποφασίσαμε να μην μείνουμε έξω για πολύ, είναι πολύ νωρίς για τόση ζέστη».

Οι μετεωρολόγοι συνεχίζουν να παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις και τις προβλέψεις για το μέλλον, ενώ οι επιστήμονες εκτιμούν ότι η κλιματική αλλαγή θα εντείνει τέτοιου είδους φαινόμενα στο μέλλον.
