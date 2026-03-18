«Απεταξάμην» τον Πούτιν: Ο πλέον διαπρύσιος κήρυκας του Ρώσου προέδρου τον αποκηρύσσει και ζητά να καθίσει στο σκαμνί για εγκλήματα πολέμου

Για χρόνια, ο Ίλια Ρέμεσλο αφοσιώθηκε στην υπεράσπιση του Βλαντίμιρ Πούτιν με κάθε κόστος - Τώρα «τα γυρίζει» και επιτίθεται στον ηγέτη του Κρεμλίνου, μιλώντας για διαφθορά και αποτυχημένη εκστρατεία στην Ουκρανία





Ο 42χρονος δικηγόρος έχει «ξοδέψει» πολλά χρόνια από τη ζωή του, επιτιθέμενος σε επικριτές του καθεστώτος και συκοφαντώντας ανεξάρτητους δημοσιογράφους, bloggers και πολιτικούς της αντιπολίτευσης. Αργά το βράδυ της Τρίτης, ωστόσο, όπως γράφει η βρετανική εφημερίδα The Guardian, ο Ρέμεσλο δημοσίευσε στο Telegram ένα... μανιφέστο, με τίτλο: «Πέντε λόγοι για τους οποίους σταμάτησα να υποστηρίζω τον







Πολλοί αναρωτιούνται, πλέον, αν αυτή η μεταστροφή είναι πραγματική. Μιλώντας στον Guardian από το διαμέρισμά του στην Αγία Πετρούπολη, ο ίδιος λέει: «Ο Βλαντίμιρ Πούτιν πρέπει να παραιτηθεί και να δικαστεί ως εγκληματίας πολέμου. Το προσωπικό, διεφθαρμένο σύστημα του είναι καταδικασμένο να καταρρεύσει, όπως βλέπουμε τώρα με τον πόλεμο στην Ουκρανία και αλλού».





Κατηγόρησε, δε, τον Πούτιν για το καθεστώς αυταρχισμού, την κακή κατάσταση της οικονομίας και τις πρόσφατες προσπάθειες της Μόσχας να περιορίσει την πρόσβαση στο Διαδίκτυο. «Αυτός ο άνθρωπος έχει καταστρέψει ό,τι μπορούσε να ακουμπήσει. Η χώρα κυριολεκτικά καταρρέει» δήλωσε χαρακτηριστικά.



Η σφοδρή κριτική του Ρέμεσλο προς τον Πούτιν παραμένει εξαιρετικά σπάνια, δεδομένου ότι η ρωσική κοινότητα των «υποστηρικτών του πολέμου» έχει επικρίνει κατά καιρούς τη στρατιωτική ηγεσία της χώρας, αλλά πολύ λίγοι έχουν αμφισβητήσει ανοιχτά τον ίδιο τον Πούτιν ή την ευρύτερη λογική πίσω από την εισβολή στην Ουκρανία. Ο Ρέμεσλο, πρώην μέλος της Δημόσιας Κάμαρας της Ρωσίας, γνωστός για τις επιθέσεις του κατά των επικριτών του καθεστώτος, ιδιαίτερα του Αλεξέι Ναβάλνι, προκαλεί έκπληξη με την ανατροπή του.



Ο Ρέμεσλο εξήγησε ότι η απόφαση να μιλήσει προέκυψε σταδιακά, μέχρι που δεν μπορούσε πια να σιωπά. «Ο Πούτιν δεν είναι πια "ένας από εμάς". Είναι ένα άτομο, τα συμφέροντα του οποίου είναι ξένα τόσο προς τη Ρωσία όσο και προς εμένα προσωπικά»».



Ενώ η ρωσική αντιπολίτευση φαινόταν αδιάφορη, ο Λεονίντ Βόλκοφ, στενός συνεργάτης του Ναβάλνι, αρχικά υπέθεσε ότι το περιστατικό ήταν «σκηνοθετημένο», αλλά αργότερα αναγνώρισε τη σοβαρότητά του, δηλώνοντας ότι τα σχόλια ξεπερνούν οποιαδήποτε έγκριση ή σκηνοθεσία του Κρεμλίνου.



Ο Ρέμεσλο, γνωρίζοντας ότι μπορεί να αντιμετωπίσει διώξεις για τα σχόλιά του, δήλωσε: «Είμαι έτοιμος για κάθε δίκη εναντίον μου. Ήρθε η ώρα να σπάσουμε αυτόν τον φαύλο κύκλο και να μιλήσουμε ανοιχτά. Φέρω κάποια ευθύνη ως αυτός που για καιρό υποστήριξα αυτό το καθεστώς και το βοήθησα να επιβιώσει».