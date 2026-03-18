«Fake news» και προειδοποιήσεις για ανακλήσεις αδειών: Ο Τραμπ εντείνει τις επιθέσεις σε ΜΜΕ για την κάλυψη του πολέμου

Θέλει να ευθυγραμμίσει τα μέσα με τη δική του πολιτική και ιδεολογία

Αν και η FCC δεν έχει αφαιρέσει άδεια τηλεοπτικού σταθμού εδώ και περισσότερα από 40 χρόνια, ενδεχόμενες τέτοιες ενέργειες θα προκαλούσαν νομικές αντιδράσεις βάσει της Πρώτης Τροπολογίας του Συντάγματος, η οποία προστατεύει την ελευθερία του Τύπου.Σε νέα ανάρτησή του την Κυριακή, ο Τραμπ κατηγόρησε αόριστα «» ότι συνεργάζονται με το Ιράν για τη διάδοση εικόνων τεχνητής νοημοσύνης που εμφανίζουν φλεγόμενο αμερικανικό αεροπλανοφόρο και υποστήριξε ότι «». Η κατηγορία της προδοσίας στις ΗΠΑ επισύρει ακόμη και τη θανατική ποινή.Τα ιρανικά κρατικά μέσα είχαν πράγματι μεταδώσει ψευδώς ότι επλήγη αμερικανικό αεροπλανοφόρο, ωστόσο τα περισσότερα δυτικά μέσα ενημέρωσης διέψευσαν τις σχετικές εικόνες ως κατασκευασμένες.Ο υπουργός Οικονομικών, Σκοτ Μπέσεντ, δήλωσε, από την πλευρά του, στο CNBC ότι η κάλυψη του πολέμου από τα κυρίαρχα μέσα αντανακλά «αντιπάθεια προς τον πρόεδρο Τραμπ», ενώ η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Ολίβια Γουέιλς ανέφερε ότι «πολλοί στα μέσα εργάζονται υπερωριακά για να δυσφημήσουν τον πρόεδρο, την κυβέρνησή του και τον αμερικανικό στρατό, εξυπηρετώντας ένα καθεστώς που έχει σκοτώσει Αμερικανούς επί σχεδόν 50 χρόνια».Ο Τραμπ έχει επανειλημμένα στο παρελθόν επιτεθεί στα μέσα ενημέρωσης, χαρακτηρίζοντάς τα «ψευδείς ειδήσεις» και «εχθρό του αμερικανικού λαού», ενώ έχει στοχοποιήσει προσωπικά δημοσιογράφους με προσβλητικούς χαρακτηρισμούς.Ο Τζαμίλ Τζάφερ, εκτελεστικός διευθυντής του Knight First Amendment Institute στο Πανεπιστήμιο Κολούμπια, ανέφερε ότι η πρόσφατη ρητορική του προέδρου αποτελεί ενίσχυση μιας «μακροχρόνιας προσπάθειας να ευθυγραμμιστούν τα μέσα ενημέρωσης με την πολιτική και ιδεολογική του ατζέντα».Όπως σημείωσε, «».Η Ρεπουμπλικανή σύμβουλος, Τζανέτ Χόφμαν, υποστήριξε ότι ορισμένες εταιρείες μέσων ενημέρωσης ενδέχεται να είναι ευάλωτες σε κυβερνητικές πιέσεις, ιδίως όταν εκκρεμούν συγχωνεύσεις ή συμφωνίες που απαιτούν έγκριση από την FCC, επισημαίνοντας ως παράδειγμα την απόφαση της Paramount να καταβάλει 16 εκατ. δολάρια για τον εξωδικαστικό συμβιβασμό αγωγής του Τραμπ κατά του CBS News.Από την πλευρά του, ο πολιτικός στρατηγικός σύμβουλος, Τζέισον Ρόου, εκτίμησε ότι, παρά τις ενστάσεις του για τον τρόπο με τον οποίο ο Τραμπ επιτίθεται στα μέσα, υπάρχει βάση στον ισχυρισμό ότι ορισμένες επιτυχίες των αμερικανικών επιχειρήσεων υποβαθμίστηκαν.Ωστόσο, πρόσθεσε ότι εάν ο πόλεμος ολοκληρωθεί γρήγορα και κριθεί επιτυχής, οι πρόσφατες επιθέσεις του προέδρου κατά του Τύπου ενδέχεται να θεωρηθούν «μία ακόμη υπερβολή στη ρητορική του», χωρίς μακροπρόθεσμο αντίκτυπο.