«Fake news» και προειδοποιήσεις για ανακλήσεις αδειών: Ο Τραμπ εντείνει τις επιθέσεις σε ΜΜΕ για την κάλυψη του πολέμου
Ο Αμερικανός πρόεδρος και οι σύμμαχοί του εξαπολύουν σφοδρές επιθέσεις κατά μεγάλων ειδησεογραφικών οργανισμών, κατηγορώντας τους για παραπλανητική κάλυψη των συγκρούσεων στη Μέση Ανατολή
Εντείνουν τις επιθέσεις κατά μέσων ενημέρωσης για την κάλυψη του πολέμου στο Ιράν ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, και οι στενοί του συνεργάτες, την ώρα που η κυβέρνηση υποστηρίζει ότι η επιχείρηση εξελίσσεται θετικά, παρά τη χαμηλή αποδοχή της από την κοινή γνώμη.
Σύμφωνα με δημοσκόπηση Reuters/Ipsos της 1ης Μαρτίου, μόλις ένας στους τέσσερις Αμερικανούς ενέκρινε τα πλήγματα που πραγματοποιήθηκαν τον Φεβρουάριο από τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ κατά του Ιράν.
Περίπου οι μισοί ερωτηθέντες, συμπεριλαμβανομένου ενός στους τέσσερις Ρεπουμπλικανούς, θεωρούν ότι ο Τραμπ είναι υπερβολικά πρόθυμος να καταφύγει στη χρήση στρατιωτικής ισχύος. Κι όλα αυτά, την ώρα που, τουλάχιστον 13 Αμερικανοί στρατιωτικοί έχουν χάσει τη ζωή τους στη σύγκρουση.
Η ένταση με τα μέσα ενημέρωσης κορυφώθηκε την Παρασκευή, όταν ο υπουργός Πολέμου, Πιτ Χέγκσεθ, σε συνέντευξη Τύπου, στοχοποίησε το CNN, χαρακτηρίζοντας «εντελώς γελοίο» ρεπορτάζ βασισμένο σε πηγές, το οποίο ανέφερε ότι η κυβέρνηση υποτίμησε τους κινδύνους για τις μεταφορές πετρελαίου μέσω των Στενών του Ορμούζ. Ο ίδιος πρόσθεσε ότι «όσο νωρίτερα αναλάβει το δίκτυο ο νέος ιδιοκτήτης του, τόσο το καλύτερο».
Ο Ντέιβιντ Έλισον, διευθύνων σύμβουλος της Paramount Skydance, της εταιρείας που εξαγοράζει τη μητρική του CNN, Warner Bros Discovery, είναι γιος του συνιδρυτή της Oracle και συμμάχου του Τραμπ, Λάρι Έλισον.
Λίγο αργότερα, ο Λευκός Οίκος απέστειλε email κατηγορώντας το CNN ότι «λέει ψέματα» με στόχο να υπονομεύσει την «συντριπτική επιτυχία» της στρατιωτικής επιχείρησης. Ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του CNN, Μαρκ Τόμσον, απάντησε δηλώνοντας: «Στηρίζουμε τη δημοσιογραφία μας».
Η ανάρτηση συνοδευόταν από μήνυμα του Τραμπ στο Truth Social, στο οποίο ανέφερε ότι «ανήθικα μέσα ενημέρωσης επιθυμούν να χάσουμε τον πόλεμο».
Η κυβέρνηση των ΗΠΑ υποστηρίζει ότι οι στρατιωτικές επιχειρήσεις εξελίσσονται επιτυχώς, ωστόσο δημοσκοπήσεις δείχνουν περιορισμένη υποστήριξη από την αμερικανική κοινή γνώμη, ενώ η σύγκρουση έχει επιδεινώσει την αστάθεια στη Μέση Ανατολή.
President Donald Trump and his allies are intensifying attacks on news organizations for their coverage of the Iran war, labeling reporting as "fake news" and suggesting treason charges for airing AI-generated images.— PiQ Newswire (@PiQNewswire) March 18, 2026
Προειδοποιήσεις στα μέσα να «διορθώσουν πορεία πριν την ανανέωση των αδειών τους»Σε ανάρτησή του το Σάββατο στην πλατφόρμα X, ο πρόεδρος της Ομοσπονδιακής Επιτροπής Επικοινωνιών (FCC), Μπρένταν Καρ, προειδοποίησε ότι οι τηλεοπτικοί σταθμοί που μεταδίδουν «ψευδείς ειδήσεις» έχουν την ευκαιρία να «διορθώσουν πορεία πριν την ανανέωση των αδειών τους».
Αν και η FCC δεν έχει αφαιρέσει άδεια τηλεοπτικού σταθμού εδώ και περισσότερα από 40 χρόνια, ενδεχόμενες τέτοιες ενέργειες θα προκαλούσαν νομικές αντιδράσεις βάσει της Πρώτης Τροπολογίας του Συντάγματος, η οποία προστατεύει την ελευθερία του Τύπου.
Σε νέα ανάρτησή του την Κυριακή, ο Τραμπ κατηγόρησε αόριστα «μέσα ψευδών ειδήσεων» ότι συνεργάζονται με το Ιράν για τη διάδοση εικόνων τεχνητής νοημοσύνης που εμφανίζουν φλεγόμενο αμερικανικό αεροπλανοφόρο και υποστήριξε ότι «θα πρέπει να κατηγορηθούν για προδοσία». Η κατηγορία της προδοσίας στις ΗΠΑ επισύρει ακόμη και τη θανατική ποινή.
Τα ιρανικά κρατικά μέσα είχαν πράγματι μεταδώσει ψευδώς ότι επλήγη αμερικανικό αεροπλανοφόρο, ωστόσο τα περισσότερα δυτικά μέσα ενημέρωσης διέψευσαν τις σχετικές εικόνες ως κατασκευασμένες.
Ο υπουργός Οικονομικών, Σκοτ Μπέσεντ, δήλωσε, από την πλευρά του, στο CNBC ότι η κάλυψη του πολέμου από τα κυρίαρχα μέσα αντανακλά «αντιπάθεια προς τον πρόεδρο Τραμπ», ενώ η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Ολίβια Γουέιλς ανέφερε ότι «πολλοί στα μέσα εργάζονται υπερωριακά για να δυσφημήσουν τον πρόεδρο, την κυβέρνησή του και τον αμερικανικό στρατό, εξυπηρετώντας ένα καθεστώς που έχει σκοτώσει Αμερικανούς επί σχεδόν 50 χρόνια».
Ο Τραμπ έχει επανειλημμένα στο παρελθόν επιτεθεί στα μέσα ενημέρωσης, χαρακτηρίζοντάς τα «ψευδείς ειδήσεις» και «εχθρό του αμερικανικού λαού», ενώ έχει στοχοποιήσει προσωπικά δημοσιογράφους με προσβλητικούς χαρακτηρισμούς.
Όπως σημείωσε, «ο πρόεδρος είναι ελεύθερος να ασκεί κριτική, αλλά η Πρώτη Τροπολογία διασφαλίζει το δικαίωμα των μέσων να αποφασίζουν τι και πώς θα καλύψουν».
Η Ρεπουμπλικανή σύμβουλος, Τζανέτ Χόφμαν, υποστήριξε ότι ορισμένες εταιρείες μέσων ενημέρωσης ενδέχεται να είναι ευάλωτες σε κυβερνητικές πιέσεις, ιδίως όταν εκκρεμούν συγχωνεύσεις ή συμφωνίες που απαιτούν έγκριση από την FCC, επισημαίνοντας ως παράδειγμα την απόφαση της Paramount να καταβάλει 16 εκατ. δολάρια για τον εξωδικαστικό συμβιβασμό αγωγής του Τραμπ κατά του CBS News.
Από την πλευρά του, ο πολιτικός στρατηγικός σύμβουλος, Τζέισον Ρόου, εκτίμησε ότι, παρά τις ενστάσεις του για τον τρόπο με τον οποίο ο Τραμπ επιτίθεται στα μέσα, υπάρχει βάση στον ισχυρισμό ότι ορισμένες επιτυχίες των αμερικανικών επιχειρήσεων υποβαθμίστηκαν.
Ωστόσο, πρόσθεσε ότι εάν ο πόλεμος ολοκληρωθεί γρήγορα και κριθεί επιτυχής, οι πρόσφατες επιθέσεις του προέδρου κατά του Τύπου ενδέχεται να θεωρηθούν «μία ακόμη υπερβολή στη ρητορική του», χωρίς μακροπρόθεσμο αντίκτυπο.
Θέλει να ευθυγραμμίσει τα μέσα με τη δική του πολιτική και ιδεολογίαΟ Τζαμίλ Τζάφερ, εκτελεστικός διευθυντής του Knight First Amendment Institute στο Πανεπιστήμιο Κολούμπια, ανέφερε ότι η πρόσφατη ρητορική του προέδρου αποτελεί ενίσχυση μιας «μακροχρόνιας προσπάθειας να ευθυγραμμιστούν τα μέσα ενημέρωσης με την πολιτική και ιδεολογική του ατζέντα».
