Τάνκερ έχει τυλιχθεί στις φλόγες από ιρανικό χτύπημα στο Στενό του Ορμούζ, δείτε βίντεο του protothema.gr
Οι ΗΠΑ ετοιμάζονται να στείλουν στρατιωτική συνοδεία - Περίπου 20 πλοία έχουν πληγεί από τους Φρουρούς της Επανάστασης από την αρχή της σύγκρουσης
Η κατάσταση στο Στενό του Ορμούζ από τη μέρα που ξεκίνησε ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, περιπλέκεται ολοένα και περισσότερο, με το Ιράν να απειλεί πως θα το κλείσει ολοκληρωτικά, προκαλώντας ακόμα μεγαλύτερη ασφυξία στην αγορά.
Περίπου 20 πλοία έχουν πληγεί από τους Φρουρούς της Επανάστασης από την αρχή της σύγκρουσης, με το protothema να δημοσιεύει βίντεο του ανταποκριτή του, Μαρίνου Αλειφέρη, από πρόσφατη επίθεση σε δεξαμενόπλοιο, και τις καταστροφικές της συνέπειες.
Σύμφωνα με την Διεθνή Ναυτιλιακή Οργάνωση, περίπου 3.000 πλοία και 20.000 ναυτικοί είναι εγκλωβισμένοι ή επηρεάζονται από την κατάσταση στην περιοχή.
Ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ Μπέσεντ δήλωσε στο Sky News ότι το Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ θα ξεκινήσει να συνοδεύει τα τάνκερ μέσω του Στενού. «Η πεποίθησή μου είναι ότι μόλις είναι στρατιωτικά εφικτό, το Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ, ίσως με μια διεθνή συμμαχία, θα συνοδεύει τα πλοία μέσω του Στενού του Ορμούζ. Υπάρχουν, στην πραγματικότητα, δεξαμενόπλοια που περνούν τώρα, ιρανικά δεξαμενόπλοια, και πιστεύω ότι μερικά δεξαμενόπλοια με κινεζική σημαία πέρασαν επίσης. Οπότε ξέρουμε ότι δεν έχουν ναρκοθετήσει τα στενά» σχολίασε.
Από την πλευρά του, ο νέος ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Μοτζτάμπα Χαμενεϊ, δήλωσε την Πέμπτη ότι σκοπεύει να χρησιμοποιήσει το κλείσιμο του στρατηγικού διαύλου ως μοχλό πίεσης κατά των ΗΠΑ και του Ισραήλ.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα