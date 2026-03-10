Πλουσιότερος άνθρωπος του κόσμου για άλλη μια χρονιά ο Μασκ: Στα 839 δισ. δολάρια η περιουσία του
Πλουσιότερος άνθρωπος του κόσμου για άλλη μια χρονιά ο Μασκ: Στα 839 δισ. δολάρια η περιουσία του
Μέσα σε ένα χρόνο υπερδιπλασίασε την περιουσία του, σύμφωνα με την κατάταξη του περιοδικού Forbes
Αν ήταν χώρα, θα ήταν μία από τις 25 πιο πλούσιες του κόσμου. Ακόμη και η αύξηση της περιουσίας του από πέρυσι είναι μεγαλύτερη από το ΑΕΠ πολλών χωρών, μεταξύ τους και της Ελλάδας.
Ο Έλον Μασκ είναι για άλλη μια χρονιά ο πλουσιότερος άνθρωπος του κόσμου, ο πρώτος στη λίστα των πλουσιότερων ανθρώπων στον κόσμο, την οποία δημοσίευσε σήμερα το περιοδικό Forbes.
Ο βασικός μέτοχος της αυτοκινητοβιομηχανίας Tesla, της διαστημικής εταιρείας Space X, του μέσου κοινωνικής δικτύωσης Χ και της εταιρείας τεχνητής νοημοσύνης xAI, διαθέτει μία περιουσία που υπολογίζεται στα 839 δισεκατομμύρια δολάρια, έναντι 342 δισεκατομμυρίων δολαρίων στον κατάλογο που κυκλοφόρησε πριν από έναν χρόνο.
Η περιουσία του είναι τριπλάσια και πλέον από εκείνη των άλλων δύο επιχειρηματιών που απαρτίζουν την κορυφαία τριάδα: τους συνιδρυτές της Google Λάρι Πέιτζ (257 δισεκατομμύρια δολάρια) και Σεργκέι Μπριν (237 δισεκατομμύρια δολάρια).
Σύμφωνα με το αμερικανικό περιοδικό, γνωστό για αυτήν την ετήσια κατάταξη των μεγαλύτερων περιουσιών παγκοσμίως, ο πλανήτης μετρά πλέον 3.428 δισεκατομμυριούχους, δηλαδή 400 περισσότερους σε σύγκριση με πριν από έναν χρόνο. Συγκεντρώνουν μια περιουσία ύψους 20,1 τρισεκατομμυρίων δολαρίων, έναντι 16,1 τρισεκατομμυρίων δολαρίων έναν χρόνο νωρίτερα.
