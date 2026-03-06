Οι ΗΠΑ χτύπησαν ιρανικό πλοίο μεταφοράς drones: «Φλέγεται», ανακοίνωσε η CENTCOM
ΚΟΣΜΟΣ
ΗΠΑ Ιράν Πλοίο Drones

Οι ΗΠΑ χτύπησαν ιρανικό πλοίο μεταφοράς drones: «Φλέγεται», ανακοίνωσε η CENTCOM

Ο ναύαρχος Μπραντ Κούπερ ανέφερε ότι έχουν βυθιστεί πάνω από 30 πλοία του Ιράν στο πλαίσιο των στρατιωτικών επιχειρήσεων

Οι ΗΠΑ χτύπησαν ιρανικό πλοίο μεταφοράς drones: «Φλέγεται», ανακοίνωσε η CENTCOM
14 ΣΧΟΛΙΑ
Ο αμερικανικός στρατός έπληξε ιρανικό πλοίο-φορέα μη επανδρωμένων αεροσκαφών (drones), σύμφωνα με ανακοίνωση της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ (CENTCOM), η οποία ανέφερε ότι το σκάφος βρίσκεται πλέον στις φλόγες. Η επίθεση εντάσσεται στις συνεχιζόμενες επιχειρήσεις των ΗΠΑ κατά του Ιράν.

Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM) ανακοίνωσε μέσω ανάρτησης στην πλατφόρμα X ότι οι αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν ένα ιρανικό πλοίο μεταφοράς drones, το οποίο περιγράφηκε ως σκάφος μεγέθους αντίστοιχου με αεροπλανοφόρο του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου.

«Οι αμερικανικές δυνάμεις δεν διστάζουν να ολοκληρώσουν την αποστολή βύθισης ολόκληρου του ιρανικού ναυτικού», ανέφερε η ανάρτηση.



Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, το πλοίο χτυπήθηκε και βρίσκεται πλέον στις φλόγες.

Η CENTCOM δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες για το πού σημειώθηκε η επίθεση.

Ωστόσο, η ανακοίνωση έρχεται σε συνέχεια δηλώσεων του επικεφαλής της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ, ναυάρχου Μπραντ Κούπερ, σχετικά με την πορεία των στρατιωτικών επιχειρήσεων.

Πάνω από 30 ιρανικά πλοία έχουν βυθιστεί

Ο ναύαρχος Μπραντ Κούπερ είχε δηλώσει νωρίτερα ότι οι αμερικανικές δυνάμεις έχουν βυθίσει περισσότερα από 30 πλοία του ιρανικού ναυτικού.

Μεταξύ αυτών βρίσκεται και ένα πλοίο-φορέας drones, το οποίο – όπως ανέφερε – έχει μέγεθος αντίστοιχο με αεροπλανοφόρο του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου.



«Και αυτή τη στιγμή που μιλάμε βρίσκεται στις φλόγες», δήλωσε χαρακτηριστικά.
14 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Δίπλωμα Ισπανικών DELE: Ένα πολύτιμο διαβατήριο για σπουδές και καριέρα χωρίς σύνορα, με την εγγύηση του Ινστιτούτου Θερβάντες

Δίπλωμα Ισπανικών DELE: Ένα πολύτιμο διαβατήριο για σπουδές και καριέρα χωρίς σύνορα, με την εγγύηση του Ινστιτούτου Θερβάντες

Η επίσημη πιστοποίηση γλωσσομάθειας του Ισπανικού Υπουργείου Παιδείας ανοίγει την πόρτα σε πανεπιστήμια υψηλού κύρους, νέες εμπειρίες και ευκαιρίες καριέρας σε όλο τον κόσμο.

Η ανοιξιάτικη ανανέωση του ανδρικού στυλ

Η σεζόν αλλάζει, αλλάζουμε και εμείς! Επισκεπτόμαστε το The Mall Athens για τα απαραίτητα κομμάτια που θα μας χαρίσουν ένα statement look που αποπνέει άνεση, κομψότητα και ελευθερία.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης