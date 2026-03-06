Οι ΗΠΑ χτύπησαν ιρανικό πλοίο μεταφοράς drones: «Φλέγεται», ανακοίνωσε η CENTCOM
Οι ΗΠΑ χτύπησαν ιρανικό πλοίο μεταφοράς drones: «Φλέγεται», ανακοίνωσε η CENTCOM
Ο ναύαρχος Μπραντ Κούπερ ανέφερε ότι έχουν βυθιστεί πάνω από 30 πλοία του Ιράν στο πλαίσιο των στρατιωτικών επιχειρήσεων
Ο αμερικανικός στρατός έπληξε ιρανικό πλοίο-φορέα μη επανδρωμένων αεροσκαφών (drones), σύμφωνα με ανακοίνωση της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ (CENTCOM), η οποία ανέφερε ότι το σκάφος βρίσκεται πλέον στις φλόγες. Η επίθεση εντάσσεται στις συνεχιζόμενες επιχειρήσεις των ΗΠΑ κατά του Ιράν.
Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM) ανακοίνωσε μέσω ανάρτησης στην πλατφόρμα X ότι οι αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν ένα ιρανικό πλοίο μεταφοράς drones, το οποίο περιγράφηκε ως σκάφος μεγέθους αντίστοιχου με αεροπλανοφόρο του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου.
«Οι αμερικανικές δυνάμεις δεν διστάζουν να ολοκληρώσουν την αποστολή βύθισης ολόκληρου του ιρανικού ναυτικού», ανέφερε η ανάρτηση.
Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, το πλοίο χτυπήθηκε και βρίσκεται πλέον στις φλόγες.
Η CENTCOM δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες για το πού σημειώθηκε η επίθεση.
Ωστόσο, η ανακοίνωση έρχεται σε συνέχεια δηλώσεων του επικεφαλής της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ, ναυάρχου Μπραντ Κούπερ, σχετικά με την πορεία των στρατιωτικών επιχειρήσεων.
Μεταξύ αυτών βρίσκεται και ένα πλοίο-φορέας drones, το οποίο – όπως ανέφερε – έχει μέγεθος αντίστοιχο με αεροπλανοφόρο του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου.
«Και αυτή τη στιγμή που μιλάμε βρίσκεται στις φλόγες», δήλωσε χαρακτηριστικά.
Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM) ανακοίνωσε μέσω ανάρτησης στην πλατφόρμα X ότι οι αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν ένα ιρανικό πλοίο μεταφοράς drones, το οποίο περιγράφηκε ως σκάφος μεγέθους αντίστοιχου με αεροπλανοφόρο του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου.
«Οι αμερικανικές δυνάμεις δεν διστάζουν να ολοκληρώσουν την αποστολή βύθισης ολόκληρου του ιρανικού ναυτικού», ανέφερε η ανάρτηση.
U.S. forces aren't holding back on the mission to sink the entire Iranian Navy. Today, an Iranian drone carrier, roughly the size of a WWII aircraft carrier, was struck and is now on fire. pic.twitter.com/WyA4fniZck— U.S. Central Command (@CENTCOM) March 6, 2026
Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, το πλοίο χτυπήθηκε και βρίσκεται πλέον στις φλόγες.
Η CENTCOM δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες για το πού σημειώθηκε η επίθεση.
Ωστόσο, η ανακοίνωση έρχεται σε συνέχεια δηλώσεων του επικεφαλής της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ, ναυάρχου Μπραντ Κούπερ, σχετικά με την πορεία των στρατιωτικών επιχειρήσεων.
Πάνω από 30 ιρανικά πλοία έχουν βυθιστείΟ ναύαρχος Μπραντ Κούπερ είχε δηλώσει νωρίτερα ότι οι αμερικανικές δυνάμεις έχουν βυθίσει περισσότερα από 30 πλοία του ιρανικού ναυτικού.
Μεταξύ αυτών βρίσκεται και ένα πλοίο-φορέας drones, το οποίο – όπως ανέφερε – έχει μέγεθος αντίστοιχο με αεροπλανοφόρο του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου.
ADMIRAL BRAD COOPER: “You may have heard the president say, just a little while ago, that we have sunk or destroyed 24 ships.That was true at the moment, we're now up over 30 ships."— Fox News (@FoxNews) March 5, 2026
"In just the last few hours, we hit an Iranian drone carrier ship, roughly the size of a World… pic.twitter.com/DD3TREXp9u
«Και αυτή τη στιγμή που μιλάμε βρίσκεται στις φλόγες», δήλωσε χαρακτηριστικά.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα