Ιρανικό χτύπημα σε μαρίνα του Άμπου Ντάμπι, καλύφθηκε από μαύρους καπνούς: Βίντεο
Ιρανικό χτύπημα σε μαρίνα του Άμπου Ντάμπι, καλύφθηκε από μαύρους καπνούς: Βίντεο

Συγκλονιστικές εικόνες κάνουν τον γύρο του διαδικτύου καθώς μαύροι καπνοί υψώνονται πάνω από τη Γιας Μαρίνα, όπου διεξάγεται και αγώνας της Φόρμουλα 1

Τον γύρο του διαδικτύου κάνει βίντεο από την μαρίνα στο Άμπου Ντάμπι, τη Γιας Μαρίνα, να είναι καλυμμένη από καπνούς. Τα μαύρα σύννεφα καπνού υψώνονται πάνω από την παγκοσμίου φήμης μαρίνα, όπου είναι και η πίστα που γίνονται αγώνες της F1,  καθώς το Ιράν συνεχίζει να βομβαρδίζει τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα με drones και πυραύλους, στο πλαίσιο των αντεκδικήσεων του για τις αμερικανικές και ισραηλινές επιθέσεις στο Ιράν.

Οι αμυντικές δυνάμεις των ΗΑΕ έχουν αναχαιτίσει μεγάλο μέρος των επιθέσεων, αλλά τα θραύσματα και οι συνέπειες των αναχαιτίσεων προκαλούν ζημιές και πυρκαγιές σε αστικές περιοχές.

Μαύρος καπνός έχει καλύψει την περιοχή

Καθώς η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή κλιμακώνεται, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα υφίστανται συνεχή ιρανική επίθεση με μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα και βαλλιστικούς πυραύλους, οδηγώντας σε σοβαρές αναταράξεις στην ασφάλεια και την καθημερινότητα στις πόλεις του κόλπου.

Στο βίντεο, φαίνεται μαύρος καπνός έχει καλύψει την περιοχή της Γιας Μαρίνα, που μεταξύ άλλων φιλοξενεί το διάσημο κύκλωμα του Grand Prix του Αμπού Ντάμπι και αποτελεί δημοφιλή προορισμό για τουρίστες, σύμφωνα με μαρτυρίες και αναφορές από τοπικά και διεθνή ΜΜΕ.

Νωρίτερα, οι σειρήνες ήχησαν για επίθεση στην πρωτεύουσα των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων

Εκατοντάδες επιθέσεις από drones και πυραύλους

Οι Ηνωμένες Αραβικές Εμιράτες δήλωσαν ότι έχουν αναχαιτίσει εκατοντάδες πυραύλους και drones που εκτοξεύτηκαν από το Ιράν ως αντίποινα για τις συντονισμένες επιθέσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ στο ιρανικό έδαφος, συμπεριλαμβανομένης της δολοφονίας του Ανώτατου Ηγέτη Αλί Χαμενεΐ. Παρά τις αναχαιτίσεις, θραύσματα από τα κατεστραμμένα όπλα και συμπληρωματικές εκρήξεις έχουν προκαλέσει εκτεταμένες πυρκαγιές σε διάφορες περιοχές του Ντουμπάι και του Αμπού Ντάμπι, με τον καπνό να γίνεται ορατός από μακριά.

Σημειώνεται ότι περιοχές όπως η Παλμ Τζουμέιρα και το εμβληματικό ξενοδοχείο Μπουρτζ Αλ Αράμπ έχουν επίσης επηρεαστεί — σύμφωνα με αναφορές, θραύσματα αεροσκαφών έπληξαν κτίρια και προκάλεσαν πυρκαγιές, ενώ οι αρχές προσπαθούν να ελέγξουν τις φλόγες και να ενισχύσουν την ασφάλεια των κατοίκων και των τουριστών. Πρόκειται για μια πρωτοφανή δοκιμασία για την πόλη, η οποία μέχρι πρόσφατα θεωρούνταν από τα ασφαλέστερα και πιο σταθερά σημεία στην περιοχή.

Οι τοπικές αρχές έχουν κλείσει τον ουρανό και εφαρμόζουν μέτρα ασφάλειας, ενώ καλούν τους πολίτες και τους επισκέπτες να ακολουθούν τις οδηγίες προστασίας και να αποφεύγουν περιοχές όπου εκδηλώνονται καπνοί και φωτιές. Παράλληλα, οι αμυντικές δυνάμεις συνεχίζουν να αναχαιτίζουν τις ιρανικές επιθέσεις, ενώ η κατάσταση παραμένει σε υψηλό επίπεδο συναγερμού καθώς ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή εξαπλώνεται και επηρεάζει άμεσα τις χώρες του Κόλπου.

