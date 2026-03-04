Τραμπ: Πάνω από 9.000 Αμερικανοί επέστρεψαν στις ΗΠΑ από τη Μέση Ανατολή μετά την επιχείρηση «Επική Οργή»

Με ανάρτηση στο Truth Social καλεί τους Αμερικανούς πολίτες που βρίσκονται ακόμη στην περιοχή να δηλώσουν στο Στέιτ Ντιπάρτμεντ για να οργανωθεί η επιστροφή τους