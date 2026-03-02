Η σωστή διατροφή του μωρού μας ξεκινά από τις δικές μας συνήθειες – Πώς να εξασφαλίσουμε ασφάλεια και ποιότητα σε κάθε στάδιο της μητρότητας.
Μεντβέντεφ: Ο Γ' Παγκόσμιος Πόλεμος μπορεί να ξεκινήσει ανά πάσα στιγμή, αν ο Τραμπ συνεχίσει την παράλογη πορεία του
Ο πρώην πρόεδρος της Ρωσίας δήλωσε στο TASS μεταξύ άλλων ότι μια τέτοια προοπτική θα κάνει τις ατομικές βόμβες σε Χιροσίμα και Ναγκασάκι να μοιάζουν με παιδικό παιχνίδι
Ο πρώην πρόεδρος της Ρωσίας, Ντμίτρι Μεντβέντεφ, σύμμαχος του Πούτιν, προειδοποίησε ότι ο τρίτος Παγκόσμιος Πόλεμος μπορεί να ξεκινήσει ανά πάσα στιγμή, εάν ο Ντόναλντ Τραμπ συνεχίσει την «παράλογη πορεία του». Ο Μεντβέντεφ δήλωσε ότι η έναρξη ενός νέου παγκόσμιου πολέμου θα κάνει τις πυρηνικές εκρήξεις στη Χιροσίμα και το Ναγκασάκι να μοιάζουν με «παιδικό παιχνίδι».
Ο πρώην πρόεδρος δήλωσε ότι η τρέχουσα πολιτική των ΗΠΑ απειλεί να πυροδοτήσει μια παγκόσμια σύγκρουση, επισημαίνοντας ότι «ο πόλεμος είναι για τη διατήρηση της παγκόσμιας κυριαρχίας των ΗΠΑ και των συμμάχων τους». Ανέφερε επίσης ότι το Ιράν, ως κληρονόμος της πρώην Περσικής Αυτοκρατορίας, έχει τη δύναμη να αντέξει τις επιθέσεις, αλλά το κόστος αυτής της ανθεκτικότητας θα είναι υψηλό.
«Μπορεί να προκαλέσει ολοκληρωτικό πόλεμο»Μιλώντας στο πρακτορείο TASS, ο Μεντβέντεφ χαρακτήρισε τις επιθέσεις του Τραμπ κατά του Ιράν «βάρβαρο λάθος» και προειδοποίησε ότι η συνέχιση της «παράλογης πορείας αλλαγής καθεστώτων» από τις ΗΠΑ μπορεί να προκαλέσει έναν ολοκληρωτικό πόλεμο.
Η Ρωσία και οι σύμμαχοί της προειδοποιούν για επικείμενη πυρηνική σύγκρουσηΟ Μεντβέντεφ, ο οποίος είναι αντιπρόεδρος του Συμβουλίου Ασφαλείας της Ρωσίας, υπογράμμισε ότι η στρατηγική του Ιράν να αναζητήσει πυρηνικά όπλα μετά την επίθεση του Τραμπ είναι αναπόφευκτη. "Το Ιράν θα αγωνιστεί σθεναρά για να αποκτήσει πυρηνικά όπλα, και κανείς δεν πρέπει να αμφιβάλλει για αυτό", τόνισε.
