Τουρίστες πανικοβλήθηκαν και έτρεχαν στο Ντουμπάι επειδή μπέρδεψαν το κανόνι του ιφτάρ με ιρανική επίθεση, δείτε βίντεο
Η ένταση στη Μέση Ανατολή ανεβαίνει κατακόρυφα ενώ ιρανικά πλήγματα καταγράφονται σε χώρες του Κόλπου. Στο Ντουμπάι, φαίνεται πως ο φόβος των τουριστών είναι διάχυτος αφού έτρεξαν να βρουν καταφύγιο επειδή νόμιζαν ότι έγιναν στόχος επίθεσης.
Πελάτες δημοφιλούς εστιατορίου στο Ντουμπάι, καταγράφηκαν σε βίντεο να τρέχουν να βρουν καταφύγιο μετά από έναν δυνατό κρότο, καθώς οι ιρανικές επιθέσεις συνεχίζουν να ταράζουν τη Μέση Ανατολή.
Το Ντουμπάι έχει γίνει στόχος ιρανικών πυραύλων και drones από το Σάββατο και οι κάτοικοι είναι σε εγρήγορση, με βίντεο να δείχνουν τους πελάτες να μπερδεύουν το «κανόνι του ιφτάρ», το οποίο ειδοποιεί πότε μπορούν οι άνθρωποι να σπάσουν τη νηστεία του Ραμαζανιού, με μια έκρηξη.
Tourists dining at a restaurant in Dubai fled in panic after mistaking the sound of the iftar cannon for a missile attack. pic.twitter.com/pyoQ3wyoJw— Clash Report (@clashreport) March 2, 2026
