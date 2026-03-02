Τουρίστες πανικοβλήθηκαν και έτρεχαν στο Ντουμπάι επειδή μπέρδεψαν το κανόνι του ιφτάρ με ιρανική επίθεση, δείτε βίντεο
ΚΟΣΜΟΣ
Ντουμπάι Τουρίστες Ραμαζάνι Ιράν

Τουρίστες πανικοβλήθηκαν και έτρεχαν στο Ντουμπάι επειδή μπέρδεψαν το κανόνι του ιφτάρ με ιρανική επίθεση, δείτε βίντεο

Πελάτες δημοφιλούς εστιατορίου στο Ντουμπάι, καταγράφηκαν σε βίντεο να τρέχουν να βρουν καταφύγιο μετά από έναν δυνατό κρότο

Τουρίστες πανικοβλήθηκαν και έτρεχαν στο Ντουμπάι επειδή μπέρδεψαν το κανόνι του ιφτάρ με ιρανική επίθεση, δείτε βίντεο
17 ΣΧΟΛΙΑ
Η ένταση στη Μέση Ανατολή ανεβαίνει κατακόρυφα ενώ ιρανικά πλήγματα καταγράφονται σε χώρες του Κόλπου. Στο Ντουμπάι, φαίνεται πως ο φόβος των τουριστών είναι διάχυτος αφού έτρεξαν να βρουν καταφύγιο επειδή νόμιζαν ότι έγιναν στόχος επίθεσης.

Πελάτες δημοφιλούς εστιατορίου στο Ντουμπάι, καταγράφηκαν σε βίντεο να τρέχουν να βρουν καταφύγιο μετά από έναν δυνατό κρότο, καθώς οι ιρανικές επιθέσεις συνεχίζουν να ταράζουν τη Μέση Ανατολή.

Το Ντουμπάι έχει γίνει στόχος ιρανικών πυραύλων και drones από το Σάββατο και οι κάτοικοι είναι σε εγρήγορση, με βίντεο να δείχνουν τους πελάτες να μπερδεύουν το «κανόνι του ιφτάρ», το οποίο ειδοποιεί πότε μπορούν οι άνθρωποι να σπάσουν τη νηστεία του Ραμαζανιού, με μια έκρηξη.

Δείτε το βίντεο:

17 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης