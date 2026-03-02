Σκοτώθηκε και ο επικεφαλής των μυστικών υπηρεσιών της Χεζμπολάχ, Χουσεΐν Μακλεντ, λέει ο ισραηλινός στρατός
Ο επικεφαλής των μυστικών υπηρεσιών της Χεζμπολάχ σκοτώθηκε μετά από ισραηλινή αεροπορική επιδρομή στη Βηρυτό κατά τη διάρκεια της νύχτας
Ο επικεφαλής των μυστικών υπηρεσιών της Χεζμπολάχ σκοτώθηκε μετά από ισραηλινή αεροπορική επιδρομή στη Βηρυτό κατά τη διάρκεια της νύχτας, ανακοίνωσε τη Δευτέρα (2/3) ο ισραηλινός στρατός.
Ο ισραηλινός στρατός δηλώνει ότι μπορεί πλέον να επιβεβαιώσει ότι η νυχτερινή επιδρομή του στην πρωτεύουσα του Λιβάνου σκότωσε τον Χουσεΐν Μακλεντ, «ο οποίος υπηρετούσε ως επικεφαλής των μυστικών υπηρεσιών της Χεζμπολάχ».
Εκτός από τον Χαμενεΐ, οι νεκροί κορυφαίοι αξιωματικοί του καθεστώτος είναι:
Ο Αμπντολραχίμ Μουσαβί, αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Ενόπλων Δυνάμεων του Ιράν και ανώτατος στρατιωτικός αξιωματούχος της χώρας. Ο Μουσαβί θεωρούνταν κεντρικός συντονιστής των τακτικών δυνάμεων και βασικός κρίκος στη στρατηγική άμυνας.
Ο Μοχάμεντ Πακπούρ, διοικητής των Φρουρών της Επανάστασης, με κομβικό ρόλο στις περιφερειακές επιχειρήσεις και στα πυραυλικά προγράμματα.
Ο Αζίζ Νασιρζαντέχ, υπουργός Άμυνας και πρώην ανώτατος αξιωματικός της πολεμικής αεροπορίας. Συνδεόταν με τον εκσυγχρονισμό των οπλικών συστημάτων και τη στρατιωτική βιομηχανία.
Ο Μοχάμεντ Μπασέρι, ανώτερος αξιωματούχος του υπουργείου Πληροφοριών του Ιράν.
Από τα πλήγματα, σκοτώθηκαν επίσης η κόρη, ο γαμπρός και η εγγονή του Αλί Χαμενεΐ, όπως μετέδωσαν τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης. «Κατόπιν επικοινωνίας με καλά πληροφορημένες πηγές από το οικογενειακό περιβάλλον του ανώτατου ηγέτη, δυστυχώς επιβεβαιώθηκε η είδηση του θανάτου της κόρης, του γαμπρού και της εγγονής» του Χαμενεΐ, σύμφωνα με το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Fars.
🔴ELIMINATED: Hussein Makled, the head of Hezbollah’s intelligence headquarters was eliminated in a precise strike in Beirut.— Israel Defense Forces (@IDF) March 2, 2026
Με 30 βόμβες, Ουάσινγκτον και Τελ Αβίβ στόχευσαν στην καρδιά της ιρανικής ηγεσίας, ισοπεδώνοντας το συγκρότημα που βρισκόταν ο ανώτατος θρησκευτικός ηγέτης του Ιράν Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, συνεργάτες από τον πολύ στενό κύκλο του και μέλη της οικογένειάς του.
Ο Αλί Σαμχανί, γραμματέας του Συμβουλίου Άμυνας και κορυφαίος σύμβουλος εθνικής ασφάλειας. Ο ίδιος θεωρούνταν από τους πλέον έμπειρους και επιδραστικούς παράγοντες στη χάραξη στρατηγικής.
BREAKING: Iran's state TV has confirmed the killings of four senior military figures in US/Israeli strikes on Saturday:— Shayan Sardarizadeh (@Shayan86) March 1, 2026
1. Abdolrahim Mousavi: Chief of Staff of the Armed Forces
2. Mohammad Pakpour: Head of the IRGC
3. Aziz Nasirzadeh: Defence Minister
4. Ali Shamkhani:… pic.twitter.com/ZlMd1ACnTD
