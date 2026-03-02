Σκοτώθηκε και ο επικεφαλής των μυστικών υπηρεσιών της Χεζμπολάχ, Χουσεΐν Μακλεντ, λέει ο ισραηλινός στρατός
ΚΟΣΜΟΣ
Χεζμπολάχ IDF Ισραήλ Λίβανος Βηρυτός

Σκοτώθηκε και ο επικεφαλής των μυστικών υπηρεσιών της Χεζμπολάχ, Χουσεΐν Μακλεντ, λέει ο ισραηλινός στρατός

Ο επικεφαλής των μυστικών υπηρεσιών της Χεζμπολάχ σκοτώθηκε μετά από ισραηλινή αεροπορική επιδρομή στη Βηρυτό κατά τη διάρκεια της νύχτας

Σκοτώθηκε και ο επικεφαλής των μυστικών υπηρεσιών της Χεζμπολάχ, Χουσεΐν Μακλεντ, λέει ο ισραηλινός στρατός
3 ΣΧΟΛΙΑ
Ο επικεφαλής των μυστικών υπηρεσιών της Χεζμπολάχ σκοτώθηκε μετά από ισραηλινή αεροπορική επιδρομή στη Βηρυτό κατά τη διάρκεια της νύχτας, ανακοίνωσε τη Δευτέρα (2/3) ο ισραηλινός στρατός.

Ο ισραηλινός στρατός δηλώνει ότι μπορεί πλέον να επιβεβαιώσει ότι η νυχτερινή επιδρομή του στην πρωτεύουσα του Λιβάνου σκότωσε τον Χουσεΐν Μακλεντ, «ο οποίος υπηρετούσε ως επικεφαλής των μυστικών υπηρεσιών της Χεζμπολάχ».

Ποιοι είναι οι κορυφαίοι αξιωματούχοι που σκοτώθηκαν στο πλήγμα κατά του Χαμενεΐ

Με 30 βόμβες, Ουάσινγκτον και Τελ Αβίβ στόχευσαν στην καρδιά της ιρανικής ηγεσίας, ισοπεδώνοντας το συγκρότημα που βρισκόταν ο ανώτατος θρησκευτικός ηγέτης του Ιράν Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, συνεργάτες από τον πολύ στενό κύκλο του και μέλη της οικογένειάς του.

Σκοτώθηκε και ο επικεφαλής των μυστικών υπηρεσιών της Χεζμπολάχ, Χουσεΐν Μακλεντ, λέει ο ισραηλινός στρατός

Εκτός από τον Χαμενεΐ, οι νεκροί κορυφαίοι αξιωματικοί του καθεστώτος είναι:

Ο Αμπντολραχίμ Μουσαβί, αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Ενόπλων Δυνάμεων του Ιράν και ανώτατος στρατιωτικός αξιωματούχος της χώρας. Ο Μουσαβί θεωρούνταν κεντρικός συντονιστής των τακτικών δυνάμεων και βασικός κρίκος στη στρατηγική άμυνας.

Ο Μοχάμεντ Πακπούρ, διοικητής των Φρουρών της Επανάστασης, με κομβικό ρόλο στις περιφερειακές επιχειρήσεις και στα πυραυλικά προγράμματα.

Σκοτώθηκε και ο επικεφαλής των μυστικών υπηρεσιών της Χεζμπολάχ, Χουσεΐν Μακλεντ, λέει ο ισραηλινός στρατός
Μοχαμάντ Πακπούρ

Ο Αζίζ Νασιρζαντέχ, υπουργός Άμυνας και πρώην ανώτατος αξιωματικός της πολεμικής αεροπορίας. Συνδεόταν με τον εκσυγχρονισμό των οπλικών συστημάτων και τη στρατιωτική βιομηχανία.

Ο Αλί Σαμχανί, γραμματέας του Συμβουλίου Άμυνας και κορυφαίος σύμβουλος εθνικής ασφάλειας. Ο ίδιος θεωρούνταν από τους πλέον έμπειρους και επιδραστικούς παράγοντες στη χάραξη στρατηγικής.

Σκοτώθηκε και ο επικεφαλής των μυστικών υπηρεσιών της Χεζμπολάχ, Χουσεΐν Μακλεντ, λέει ο ισραηλινός στρατός
Αλί Σαμχανί

Ο Μοχάμεντ Μπασέρι, ανώτερος αξιωματούχος του υπουργείου Πληροφοριών του Ιράν.

Από τα πλήγματα, σκοτώθηκαν επίσης η κόρη, ο γαμπρός και η εγγονή του Αλί Χαμενεΐ, όπως μετέδωσαν τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης. «Κατόπιν επικοινωνίας με καλά πληροφορημένες πηγές από το οικογενειακό περιβάλλον του ανώτατου ηγέτη, δυστυχώς επιβεβαιώθηκε η είδηση του θανάτου της κόρης, του γαμπρού και της εγγονής» του Χαμενεΐ, σύμφωνα με το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Fars.
3 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης