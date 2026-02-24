Τα My market Local συνεχίζουν την ανάπτυξή τους, αποκτώντας ισχυρότερο εκτόπισμα κάθε χρόνο
Οπαδός της Νάπολι τα έβαλε με τον VAR στην ήττα από την Αταλάντα και άρχισε να βρίζει, η γυναίκα του νόμιζε ότι απευθυνόταν σε εκείνη και τον μαχαίρωσε!
Οπαδός της Νάπολι τα έβαλε με τον VAR στην ήττα από την Αταλάντα και άρχισε να βρίζει, η γυναίκα του νόμιζε ότι απευθυνόταν σε εκείνη και τον μαχαίρωσε!
Οι αστυνομικοί έφτασαν στο σημείο και συνέλαβαν τη γυναίκα, που αντιμετωπίζει κατηγορίες ενδοοικογενειακής βίας και βαριάς επίθεσης
Ένας 40χρονος άνδρας μαχαιρώθηκε από τη σύζυγό του στο σπίτι τους στη Νάπολη, μετά από έντονη αντιπαράθεση που προκλήθηκε, ενώ παρακολουθούσαν έναν αγώνα της Νάπολι για τη Serie A, όπως μεταδίδουν ιταλικά μέσα ενημέρωσης.
Σύμφωνα με την εφημερίδα L’Unione Sarda, ο άνδρας απογοητεύτηκε καθώς η ομάδα του ηττήθηκε 2-1 από την Αταλάντα την Κυριακή. Μετά από μια αμφιλεγόμενη απόφαση του VAR ο άνδρας φώναζε και έβριζε.
Η 35χρονη σύζυγός του θεώρησε ότι τα λόγια του ήταν εναντίον της, με αποτέλεσμα να ξεσπάσει καβγάς. Η γυναίκα αρχικά πέταξε ένα ψαλίδι που δεν τον χτύπησε και στη συνέχεια χρησιμοποίησε ένα κουζινομάχαιρο, τραυματίζοντας τον άνδρα στην αριστερή πλευρά.
Ο τραυματίας κάλεσε την αστυνομία, ενώ η σύζυγός του φέρεται να πέταξε και άλλα μαχαίρια μέσα στο σπίτι, ένα από τα οποία καρφώθηκε σε τοίχο. Οι αστυνομικοί έφτασαν στο σημείο και συνέλαβαν τη γυναίκα, που αντιμετωπίζει κατηγορίες ενδοοικογενειακής βίας και βαριάς επίθεσης.
Ο άνδρας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Ospedale del Mare, όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες για τραύματα που δεν απειλούν τη ζωή του.
Η Νάπολι, τρέχουσα πρωταθλήτρια Ιταλίας, βρίσκεται τρίτη στη Serie A, τέσσερις βαθμούς πίσω από τη Μίλαν και 14 από την πρωτοπόρο Ίντερ.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
