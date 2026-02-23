ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Σε εξέλιξη η επιστροφή των εκδρομέων, καθυστερήσεις λόγω τροχαίου ατυχήματος στο ρεύμα προς Κόρινθο

Οι ΗΠΑ σταματούν από αύριο την είσπραξη δασμών που κρίθηκαν παράνομοι από το Ανώτατο Δικαστήριο
ΚΟΣΜΟΣ
ΗΠΑ Δασμοί Ντόναλντ Τραμπ Ανώτατο Δικαστήριο

Οι ΗΠΑ σταματούν από αύριο την είσπραξη δασμών που κρίθηκαν παράνομοι από το Ανώτατο Δικαστήριο

Οι ΗΠΑ σταματούν από αύριο την είσπραξη δασμών που κρίθηκαν παράνομοι από το Ανώτατο Δικαστήριο
3 ΣΧΟΛΙΑ
Η Υπηρεσία Τελωνείων και Προστασίας των Συνόρων των ΗΠΑ (CBP) ανακοίνωσε ότι θα σταματήσει την είσπραξη δασμών που επιβλήθηκαν βάσει του Νόμου Επειγουσών Οικονομικών Εξουσιών (IEEPA) αύριο Τρίτη στις 12:01 τοπική ώρα (07:01 ⁠ώρα Ελλάδας), μετά την απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου που ακύρωσε τους λεγόμενους «ανταποδοτικούς» δασμούς του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

Η Υπηρεσία σε μήνυμα προς τους φορτωτές στην υπηρεσία Cargo Systems ⁠Messaging Service (CSMS) ενημέρωσε ότι θα απενεργοποιήσει όλους τους δασμολογικούς κωδικούς που σχετίζονται με τα προηγούμενα διατάγματα του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ σχετικά με τον IEEPA από αύριο Τρίτη.

Η αναστολή της είσπραξης δασμών της IEEPA συμπίπτει με την επιβολή από τον Τραμπ ενός νέου, παγκόσμιου δασμού 15%, που έγινε με διαφορετική νομική βάση, για να αντικαταστήσει αυτούς που καταργήθηκαν από το Ανώτατο Δικαστήριο την Παρασκευή.

Η CBP δεν έδωσε καμία εξήγηση γιατί συνέχισε να εισπράττει τους δασμούς σε λιμάνια εισόδου τις μέρες μετά την απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου, και το μήνυμά της δεν παρείχε πληροφορίες σχετικά με πιθανές επιστροφές χρημάτων σε εισαγωγείς.

Το μήνυμα σημείωνε ότι η αναστολή της είσπραξης δεν επηρεάζει κανέναν άλλο δασμό που επιβλήθηκε από τον Τραμπ, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που προβλέπονται από το άρθρο 232 του νόμου περί εθνικής ασφάλειας και το άρθρο 301 του νόμου περί αθέμιτων εμπορικών πρακτικών.

«Η CBP θα παρέχει πρόσθετη καθοδήγηση στην εμπορική κοινότητα μέσω μηνυμάτων στη CSMS, όπως προβλέπεται», τόνισε η υπηρεσία.
3 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Χρυσό βραβείο βιωσιμότητας για τη Bluegr Hotels & Resorts

Στα φετινά 2026 Zero Waste HoReCa Awards, που υποστηρίζονται από το The Coca-Cola Foundation και αναδεικνύουν επιχειρήσεις που έχουν κάνει πράξη το βιώσιμο και υπεύθυνο επιχειρείν στους κλάδους της Φιλοξενίας και της Καφεστίασης.

Νέα άφιξη: Το νέο T-Roc είναι έπος! Το νέο SUV που προσφέρει κορυφαία τεχνολογία, μηχανολογική και οδηγική απόλαυση

Η νέα σχεδίαση, η εξελιγμένη πλατφόρμα, ο υβριδικός κινητήρας, οι κορυφαίες αναρτήσεις και τα εξελιγμένα συστήματα ασφάλειας του νέου T-Roc καθιστούν το νέο μοντέλο της Volkswagen μια ολοκληρωμένη πρόταση για τον σύγχρονο τρόπο ζωής.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης