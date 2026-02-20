Ένοχος για ανθρωποκτονία ορειβάτης που άφησε τη σύντροφό του να πεθάνει στο υψηλότερο βουνό της Αυστρίας
Ένοχος για ανθρωποκτονία ορειβάτης που άφησε τη σύντροφό του να πεθάνει στο υψηλότερο βουνό της Αυστρίας
Ο 37χρονος έφυγε μόνος του να αναζητήσει βοήθεια, ωστόσο δεν χρησιμοποίησε τον απαιτούμενο εξοπλισμό ώστε να διασφαλίσει την επιβίωση της 33χρονης
Ένοχος για ανθρωποκτονία από βαριά αμέλεια κρίθηκε 37χρονος Αυστριακός ορειβάτης, ο οποίος άφησε τη 33χρονη σύντροφό του εκτεθειμένη στις ακραίες συνθήκες του Γκροσκλόκνερ, του υψηλότερου βουνού της Αυστρίας, προκειμένου να αναζητήσει βοήθεια, με αποτέλεσμα εκείνη να χάσει τη ζωή της τον Ιανουάριο του 2025.
Το δικαστήριο του Ίνσμπρουκ τού επέβαλε ποινή πέντε μηνών φυλάκισης με αναστολή και πρόστιμο 9.400 ευρώ. Η ανθρωποκτονία από βαριά αμέλεια τιμωρείται στην Αυστρία με ποινή κάθειρξης έως και τριών ετών.
Σύμφωνα με τον Guardian, η υπόθεση θεωρείται σπάνια για τα αυστριακά δεδομένα, καθώς, παρότι τα ορειβατικά ατυχήματα δεν είναι ασυνήθιστα, οι ποινικές διώξεις σε τέτοιες περιπτώσεις είναι περιορισμένες.
Στο επίκεντρο της δίκης βρέθηκε το ζήτημα της νομικής ευθύνης σε ένα περιβάλλον υψηλού κινδύνου, όπου οι αναβάτες κινούνται κατά κανόνα με δική τους ευθύνη.
Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν στο δικαστήριο, πριν από τον θάνατο της 33χρονης το ζευγάρι είχε πραγματοποιήσει μια εξαιρετικά απαιτητική ανάβαση που διήρκησε περισσότερες ώρες απ' όσες είχαν υπολογίσει. Όταν έφτασαν περίπου 50 μέτρα κάτω από την κορυφή, ήταν ήδη νύχτα, η γυναίκα ήταν εξαντλημένη και δεν μπορούσε να συνεχίσει.
Ο κατηγορούμενος, που ταυτοποιήθηκε ως Τόμας Π., αποφάσισε να κατευθυνθεί σε ορειβατικό καταφύγιο για να ζητήσει βοήθεια, αφήνοντας τη σύντροφό του Κέρστιν Γκ. εκτεθειμένη σε ισχυρούς ανέμους. Δεν τη σκέπασε με την κουβέρτα έκτακτης ανάγκης ούτε χρησιμοποίησε τον υπνόσακο επιβίωσης που υπήρχε στο σακίδιό της. Όπως δήλωσε στο δικαστήριο, η κατάσταση ήταν «ιδιαίτερα αγχωτική», χωρίς ωστόσο να μπορεί να εξηγήσει επαρκώς γιατί δεν την προστάτεψε με τον διαθέσιμο εξοπλισμό.
Το δικαστήριο έκρινε ότι η παράλειψη αυτή συνιστούσε βαριά αμέλεια που συνέβαλε καθοριστικά στον θάνατο της 33χρονης, σε συνθήκες ακραίου ψύχους και θυελλωδών ανέμων.
