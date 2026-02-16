Πάντοτε στην πρωτοπορία, τα Εκπαιδευτήρια Καίσαρη αναζητούν τρόπους που προάγουν την ουσιαστική μάθηση και τη βαθιά κατανόηση. Και για να το πετύχουν αξιοποιούν τα τελευταία χρόνια την ψηφιακή τεχνολογία και το λάθος ως εργαλείο μάθησης.
Κατά του ευρωπαϊκού σχεδίου μεταρρύθμισης του μεταναστευτικού τάσσονται 70 μη κυβερνητικές οργανώσεις
Στο στόχαστρό τους, μεταξύ άλλων, τα σχέδια για τη δημιουργία κέντρων κράτησης εκτός των συνόρων της ΕΕ για εκείνα τα άτομα που δεν θα λάβουν άσυλο
Περισσότερες από 70 μη κυβερνητικές οργανώσεις τάχθηκαν κατά του σχεδίου μεταρρύθμισης του μεταναστευτικού συστήματος που εξετάζεται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, συγκρίνοντάς το με την πολιτική που ασκεί η αστυνομία μετανάστευσης στις ΗΠΑ, η ICE.
«Η απειλή είναι πραγματική και άμεση» γράφουν οι ΜΚΟ στην κοινή διακήρυξή τους, καλώντας τους Ευρωπαίους πολιτικούς να απορρίψουν την πρόταση.
Στο στόχαστρό τους βρίσκεται η μεταρρύθμιση του συστήματος μετανάστευσης που προωθεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η οποία προβλέπει κυρίως τη δημιουργία κέντρων κράτησης εκτός των συνόρων της ΕΕ για εκείνα τα άτομα που δεν θα λάβουν άσυλο, τα αποκαλούμενα «κέντρα επιστροφών».
Η πρόταση της Επιτροπής προβλέπει επίσης αυστηρότερες κυρώσεις σε εκείνους που αρνούνται να φύγουν από το ευρωπαϊκό έδαφος, όπως την κράτησή τους επί μεγαλύτερο διάστημα ή την κατάσχεση των εγγράφων τους.
Οι ΜΚΟ ανησυχούν ότι η μεταρρύθμιση θα μπορούσε να οδηγήσει ενδεχομένως σε «αστυνομικές επιδρομές» και μέτρα «φυλετικού προφίλ» κατά τον τρόπο που τα εφαρμόζει η ICE. «Δεν γίνεται να αγανακτούμε με τα όσα κάνει η ICE στις ΗΠΑ, στηρίζοντας αυτού του είδους τις πρακτικές στην Ευρώπη», είπε η Μισέλ ΛεΒουά της PICUM, μιας μη κυβερνητικής οργάνωσης που στηρίζει ανθρώπους χωρίς νόμιμα έγγραφα.
Τη διακήρυξη υπογράφουν μεταξύ άλλων οι Γιατροί του Κόσμου και η Sea-Watch.
Οι Βρυξέλλες απορρίπτουν τις επικρίσεις των ΜΚΟ, υπογραμμίζοντας ότι τα μέτρα θα σέβονται τα θεμελιώδη δικαιώματα των μεταναστών. Διαβεβαιώνουν επίσης ότι η πλειονότητα των Ευρωπαίων πολιτών στηρίζει τα μέτρα αυτά.
