Ζελένσκι: Πιθανόν στο Μαϊάμι, σε μία εβδομάδα νέα συνάντηση Ρώσων και Ουκρανών διαπραγματευτών

Ρώσοι, Ουκρανοί και Αμερικανοί διεξήγαγαν τις τελευταίες εβδομάδες δύο κύκλους διαπραγματεύσεων στο Αμπού Ντάμπι για μια κατάπαυση των εχθροπραξιών, ενώ ο ρωσικός στρατός συνεχίζει να πλήττει το ουκρανικό ενεργειακό δίκτυο