Η Toyota αλλάζει πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο για να «επιταχυνθεί η λήψη αποφάσεων»
O Κέντα Κον, σημερινός οικονομικός διευθυντής της μεγαλύτερη αυτοκινητοβιομηχανία του κόσμου, θα αναλάβει τον διπλό ρόλο που κατείχε ο Κότζι Σάτο
Η μεγαλύτερη αυτοκινητοβιομηχανία του κόσμου, η ιαπωνική Toyota, ανακοίνωσε σήμερα το διορισμό από την 1η Απριλίου του Κέντα Κον, σημερινού οικονομικού διευθυντή της, ως προέδρου και διευθύνοντος συμβούλου στη θέση του Κότζι Σάτο.
Ο Σάτο, 56 ετών, ήταν πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος από τον Απρίλιο 2023, έχοντας διαδεχθεί τον Ακίο Τογιόντα, τον εγγονό του ιδρυτή του ομίλου.
Αυτή η νέα αλλαγή ρόλων «έχει στόχο να επιταχυνθεί η λήψη αποφάσεων στους κόλπους της διεύθυνσης ως απάντηση στις εξελίξεις στο εσωτερικό και το εξωτερικό περιβάλλον», αναφέρει η επιχείρηση σε ανακοίνωσή της.
