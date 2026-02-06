Η Toyota αλλάζει πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο για να «επιταχυνθεί η λήψη αποφάσεων»
ΚΟΣΜΟΣ
Toyota Διευθύνων Σύμβουλος

Η Toyota αλλάζει πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο για να «επιταχυνθεί η λήψη αποφάσεων»

O Κέντα Κον, σημερινός οικονομικός διευθυντής της μεγαλύτερη αυτοκινητοβιομηχανία του κόσμου, θα αναλάβει τον διπλό ρόλο που κατείχε ο Κότζι Σάτο

Η Toyota αλλάζει πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο για να «επιταχυνθεί η λήψη αποφάσεων»
4 ΣΧΟΛΙΑ
Η μεγαλύτερη αυτοκινητοβιομηχανία του κόσμου, η ιαπωνική Toyota, ανακοίνωσε σήμερα το διορισμό από την 1η Απριλίου του Κέντα Κον, σημερινού οικονομικού διευθυντή της, ως προέδρου και διευθύνοντος συμβούλου στη θέση του Κότζι Σάτο.

Ο Σάτο, 56 ετών, ήταν πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος από τον Απρίλιο 2023, έχοντας διαδεχθεί τον Ακίο Τογιόντα, τον εγγονό του ιδρυτή του ομίλου.

Αυτή η νέα αλλαγή ρόλων «έχει στόχο να επιταχυνθεί η λήψη αποφάσεων στους κόλπους της διεύθυνσης ως απάντηση στις εξελίξεις στο εσωτερικό και το εξωτερικό περιβάλλον», αναφέρει η επιχείρηση σε ανακοίνωσή της.
4 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Όταν η Βιολογία Συναντά το Θαύμα: Είναι η Δωρεά Ωαρίων το Τελευταίο Σύνορο για το Όνειρο της Οικογένειας;

Η σύγχρονη αναπαραγωγική ιατρική συναντά τη συνειδητή επιλογή της μητρότητας, προσφέροντας ασφαλείς λύσεις για την υπογονιμότητα με σεβασμό, επιστημονική ακρίβεια και ανθρώπινη φροντίδα.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης