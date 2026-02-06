Η ΑΒ Βασιλόπουλος αναδείχθηκε ως Κορυφαίος Εργοδότης στην Ελλάδα και για το 2026, από το έγκυρο Top Employers Institute, όπως και το 2025 και το 2024.
Ένοπλη επίθεση κατά οχηματοπομπής Κολομβιανού γερουσιαστή με δύο νεκρούς σωματοφύλακες, δείτε βίντεο
Κλιμακώνονται οι φόβοι για επιστροφή της πολιτικής βίας ενόψει βουλευτικών και προεδρικών εκλογών
Ο γερουσιαστής Χάιρο Καστεγιάνος (Πράσινοι), που διεκδικεί την επανεκλογή του τον Μάρτιο, δεν ήταν παρών όταν έγινε η επίθεση.
#ATENCIÓN | Equipo de seguridad del senador Jairo Castellanos, del partido ASI, fue víctima de un atentado en el departamento de Arauca. Habría varias personas muertas de su esquema de seguridad. https://t.co/R0kxQZ2KMp pic.twitter.com/TqbsRtNx5V— ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) February 5, 2026
Ομάδα του κυκλοφορούσε στον νομό Αράουκα (βορειοανατολικά), όπου έχει ισχυρή παρουσία ο ELN, όταν το ένα όχημα υπέστη επίθεση και άλλο εκλάπη.
«Μόλις μίλησα με τον γερουσιαστή Χάιρο Καστεγιάνος, είναι καλά αλλά συγκλονισμένος (...) για τον θάνατο των δυο σωματοφυλάκων του», ανέφερε μέσω X ο Kολομβιανός υπουργός Εσωτερικών Αρμάντο Μπενεντέτι.
He hablado con el senador Jairo Castellanos @JairoSenador22 tras el atentado que sufrió una de las camionetas de su esquema de seguridad. Él está bien, pero profundamente conmovido por el cruel asesinato de miembros de su esquema. La Policía y el Gobierno garantizarán su… pic.twitter.com/uHLEQOMXqH— Armando Benedetti (@AABenedetti) February 5, 2026
Σύμφωνα με τον Τύπο, ο γερουσιαστής δεν είχε δεχτεί απειλές.
Το τελευταίο διάστημα διάφορες πηγές και οργανισμοί έχουν προειδοποιήσει πως κινδυνεύει η ασφάλεια υποψηφίων στις βουλευτικές εκλογές του Μαρτίου και στις προεδρικές εκλογές του Μαΐου. Σχεδόν το ένα τρίτο των κοινοτήτων της Κολομβίας βρίσκεται σε κατάσταση «συναγερμού» εξαιτίας του κινδύνου πολιτικής βίας, σύμφωνα με αποστολή εκλογικών παρατηρητών.
Dos escoltas del senador Jairo Castellanos murieron durante un ataque en la vía que conduce de Fortul a Tame, en Arauca. Las autoridades ofrecen hasta $200 millones de recompensa por información que permita dar con los responsables.— Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) February 6, 2026
Siga la señal de Noticias Caracol en Vivo en… pic.twitter.com/9PqeJkgz2K
Παρά τη συμφωνία ειρήνης που υπέγραψαν το κράτος και οι FARC (Επαναστατικές Ένοπλες Δυνάμεις της Κολομβίας) το 2016, ένοπλες οργανώσεις συνεχίζουν να δρουν σε διάφορους τομείς της χώρας της Λατινικής Αμερικής.
Χρηματοδοτούνται χάρη στη διακίνηση ναρκωτικών και άλλες παράνομες δραστηριότητες κι επιδιώκουν να επηρεάσουν τα αποτελέσματα των εκλογών με απειλές ή επιθέσεις εναντίον υποψηφίων.
Κατά μήκος των συνόρων της Κολομβίας και της Βενεζουέλας, αντάρτες του Στρατού Εθνικής Απελευθέρωσης (ELN) συγκρούονται με διαφωνούντες των πρώην FARC για τον έλεγχο οδών διακίνησης κοκαΐνης --η Κολομβία παράγει τη μεγαλύτερη ποσότητα της λευκής σκόνης αυτής στον κόσμο--, σύμφωνα με τις αρχές.
Ο επικεφαλής ενός από τα ισχυρότερα μέτωπα του ELN, ο Γουστάβο Ανίβαλ Χιράλδο, γνωστός επίσης με το nom de guerre «Παμπλίτο», συγκαταλέγεται σε τρεις βαρόνους των ναρκωτικών που έγινε γνωστό αυτή την εβδομάδα πως καταδιώκουν πλέον από κοινού δυνάμεις των ΗΠΑ και της Κολομβίας.
