Οι Ισραηλινοί ισοπέδωσαν μέρος από το πολεμικό νεκροταφείο της Γάζας
Καταστράφηκαν τάφοι Βρετανών και άλλων συμμάχων από τους δύο παγκόσμιους πολέμους -Οι IDF δήλωσαν ότι αναγκάστηκαν να λάβουν αμυντικά μέτρα εν μέσω της μάχης
Δορυφορικές φωτογραφίες αποκαλύπτουν ότι οι ισραηλινές δυνάμεις ισοπέδωσαν μέρος από το πολεμικό νεκροταφείο στη Γάζα στο οποίο έχουν ταφεί Βρετανοί, Αυστραλοί και άλλοι συμμαχικοί στρατιώτες από τον Πρώτο και τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο.
Κάποια στιγμή μεταξύ Μαρτίου και Αυγούστου του 2025 μπουλντόζες κατέστρεψαν μέρος από το νότιο τμήμα του νεκροταφείου, όπως αναφέρει ο Guardian. Όπως φαίνεται από τον δορυφόρο, έχουν αφαιρεθεί ταφόπλακες, το χώμα έχει ανασκαφεί ενώ υπάρχει ένα ανάχωμα, όλα ενδείξεις χωματουργικών εργασιών με βαριά μηχανήματα.
Άλλη μία φωτογραφία από τον περασμένο Δεκέμβριο δείχνει ότι η ζημιά παρέμενε, την ώρα που στο υπόλοιπο νεκροταφείο οι τάφοι είχαν χορταριάσει.
Στο κύριο μέρος του νεκροταφείου έχουν καταστραφεί δύο ολόκληρα τμήματα με περισσότερους από 100 τάφους στρατιωτών που σκοτώθηκαν στον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο, κυρίως Αυστραλοί, με λίγους Βρετανούς και Πολωνούς. Οι περισσότεροι είχαν σταθμεύσει στην Παλαιστίνη, που τότε ήταν υπό βρετανική εντολή, και μερικοί υπηρετούσαν σε νοσοκομεία στη Γάζα.
Ισοπεδώθηκαν επίσης τέσσερα τμήματα με νεκρούς από τον Α' Παγκόσμιο Πόλεμο, με Βρετανούς στρατιώτες και συμμαχικές δυνάμεις που αγωνίστηκαν κατά των στρατιωτών της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας.
Ο πρώην επιστάτης του νεκροταφείου είπε στη βρετανική εφημερίδα ότι έγιναν δύο εργασίες με μπουλντόζες στο νεκροταφείο, με τη δεύτερη να ισοπεδώνει περιοχή ενός στρέμματος εκεί όπου βρίσκονται οι τάφοι των Αυστραλών στρατιωτών. Ο ίδιος ανέφερε ότι οι εργασίες έγιναν στα τέλη Απριλίου ή τις αρχές Μαΐου.
Οι Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις, όταν ερωτήθηκαν, δήλωσαν ότι αναγκάστηκαν να λάβουν αμυντικά μέτρα εν μέσω της μάχης.
«Την συγκεκριμένη στιγμή, η εν λόγω περιοχή ήταν ζώνη ενεργών μαχών», δήλωσε ο εκπρόσωπος του στρατού και πρόσθεσε: «Κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεων των IDF στην περιοχή, τρομοκράτες προσπάθησαν να επιτεθούν στις δυνάμεις των IDF και κρύφτηκαν σε κτίρια κοντά στο νεκροταφείο. Σε απάντηση, προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφάλεια των στρατευμάτων του IDF που επιχειρούσαν στο έδαφος, ελήφθησαν επιχειρησιακά μέτρα στην περιοχή για την εξουδετέρωση των απειλών».
Ανέφεραν ακόμη ότι «εντοπίστηκε υπόγεια τρομοκρατική υποδομή εντός του νεκροταφείου και στη γύρω περιοχή, την οποία εντόπισαν και εξουδετέρωσαν οι IDF».
