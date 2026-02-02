Τουλάχιστον 13 νεκροί από υποθερμία στη Νέα Υόρκη εν μέσω σφοδρού κύματος ψύχους

Το διάστημα μεταξύ 2005 και 2021, η Νέα Υόρκη απαριθμούσε μεταξύ 9 και 27 θανάτους τον χρόνο, που συνδέονταν με το κρύο, σύμφωνα με τα επίσημα στατιστικά στοιχεία, ο αριθμός αυξήθηκε σε 34 το 2021 και σε 54 και 2022