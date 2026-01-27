Κάθειρξη 20 ετών σε διακινητή μεταναστών: Βασάνιζε ανθρώπους στη Λιβύη για να αποσπάσει χρήματα
ΚΟΣΜΟΣ
Μετανάστες Λιβύη Βασανιστήρια Ολλανδία Διακινητής

Κάθειρξη 20 ετών σε διακινητή μεταναστών: Βασάνιζε ανθρώπους στη Λιβύη για να αποσπάσει χρήματα

Ο καταδικασθείς ήταν επικεφαλής ενός δικτύου διακίνησης ανθρώπων προς την Ευρώπη, μέσω της Λιβύης και καταδικάστηκε για εμπορία ανθρώπων, εκβιασμό και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση

Κάθειρξη 20 ετών σε διακινητή μεταναστών: Βασάνιζε ανθρώπους στη Λιβύη για να αποσπάσει χρήματα
1 ΣΧΟΛΙΟ
Ένας διακινητής ανθρώπων από την Ερυθραία, ο οποίος βασάνιζε πρόσφυγες και μετανάστες σε στρατόπεδα στη Λιβύη καταδικάστηκε σήμερα από ολλανδικό δικαστήριο σε κάθειρξη 20 ετών, με την πρόεδρό του να δηλώνει ότι «δεν έδειξε κανένα σεβασμό στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια».

Σύμφωνα με τους δικαστές, ο 42χρονος Αμάνουελ Ουαλίντ –γνωστός και με το όνομα Τεουέλντε Γκοϊτόμ– ήταν επικεφαλής ενός δικτύου διακίνησης ανθρώπων προς την Ευρώπη, μέσω της Λιβύης. Καταδικάστηκε για εμπορία ανθρώπων, εκβιασμό και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση.

Χιλιάδες Αφρικανοί αιχμάλωτοι

Οι εισαγγελείς, η έρευνα των οποίων επικεντρώθηκε στο διάστημα 2014-19, είπαν ότι η οργάνωση του Ουαλίντ κρατούσε αιχμάλωτους χιλιάδες Αφρικανούς μετανάστες σε αποθήκες και τους βασάνιζε με στόχο να αποσπάσει λύτρα από τις οικογένειές τους.


«Εσείς και οι συνεργοί σας μεταχειριστήκατε (τους μετανάστες) ανελέητα και απάνθρωπα, χωρίς κανένα σεβασμό στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια, μόνο και μόνο για να αποσπάσετε όσο το δυνατόν περισσότερα χρήματα από ευάλωτους, αβοήθητους ανθρώπους που αναζητούσαν ένα καλύτερο μέλλον», είπε η δικαστής Ρενέ Μέλαρντ.

Ο Ουαλίντ εκδόθηκε στην Ολλανδία το 2022. Κατά τη διάρκεια της δίκης του μίλησε μόνο για να πει στους δικαστές ότι ήταν θύμα λανθασμένης ταυτοποίησης και να επικαλεστεί το δικαίωμά του στη σιωπή. Οι δικαστές πάντως αποφάνθηκαν ότι ο άνθρωπος που καθόταν στο εδώλιο ήταν όντως ο Ουαλίντ.

Η μεγαλύτερη δίκη για υπόθεση διακίνησης ανθρώπων

Η δίκη αυτή ήταν η μεγαλύτερη υπόθεση διακίνησης ανθρώπων που έχει απασχολήσει ποτέ την Ολλανδία και μια από τις ελάχιστες που έχουν γίνει στην Ευρώπη με αντικείμενο τα εγκληματικά δίκτυα που εκμεταλλεύονταν μετανάστες.

Κλείσιμο
Μετά την πτώση του Μουάμαρ Καντάφι το 2011, η Λιβύη μετατράπηκε σε σταθμό διαμετακόμισης μεταναστών που προσπαθούσαν να φτάσουν στην Ευρώπη διαπλέοντας τη Μεσόγειο για να γλιτώσουν από τις συρράξεις και τη φτώχεια.

Η ολλανδική νομοθεσία επιτρέπει στα τοπικά δικαστήρια να εξετάζουν υποθέσεις σε βάρος αλλοδαπών, για εγκλήματα που διαπράχθηκαν στο εξωτερικό, εφόσον τα θύματα βρίσκονται στην Ολλανδία.
1 ΣΧΟΛΙΟ

Thema Insights

Ολοκληρωμένες λύσεις ασφάλειας για περιβάλλοντα υψηλών απαιτήσεων

Ολοκληρωμένες λύσεις ασφάλειας για περιβάλλοντα υψηλών απαιτήσεων

Η ICTS Hellas αποτελεί σημείο αναφοράς στον τομέα των ολοκληρωμένων λύσεων ασφαλείας στην Ελλάδα, με παρουσία σχεδόν τεσσάρων δεκαετιών στη χώρα και υλοποίηση απαιτητικών έργων σε κρίσιμους τομείς, όπως για παράδειγμα σε data centers.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης