Μπλακ άουτ στη Νούουκ βυθίζει στο σκοτάδι την πρωτεύουσα της Γροιλανδίας
Μπλακ άουτ στη Νούουκ βυθίζει στο σκοτάδι την πρωτεύουσα της Γροιλανδίας

Η εταιρεία Nukissiorfiit κάνει λόγο για «ατύχημα» – Σε εξέλιξη οι προσπάθειες αποκατάστασης με εφεδρικά συστήματα

Χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα παραμένει η Νούουκ, πρωτεύουσα της Γροιλανδίας, μετά από γενικευμένη διακοπή ηλεκτροδότησης που επηρεάζει ολόκληρη την πόλη, όπως ανακοίνωσε η εταιρεία παροχής ενέργειας Nukissiorfiit.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της εταιρείας, το μπλακ άουτ αποδίδεται σε «ατύχημα», χωρίς ωστόσο να διευκρινίζεται η φύση του περιστατικού που προκάλεσε τη διακοπή. Η Nukissiorfiit ανέφερε ότι βρίσκονται σε εξέλιξη εντατικές προσπάθειες για την αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης μέσω εφεδρικών συστημάτων, ενώ τεχνικά συνεργεία εργάζονται για τον εντοπισμό και την επίλυση του προβλήματος.





Η διακοπή ρεύματος σημειώνεται σε μια ιδιαίτερα ευαίσθητη χρονική συγκυρία για τη Γροιλανδία, λίγες ημέρες μετά την επίσκεψη της πρωθυπουργού της Δανίας, Μέτε Φρεντέρικσεν, στο νησί. Η Δανή πρωθυπουργός βρέθηκε στη Γροιλανδία την Παρασκευή, δηλώνοντας τη «μεγάλη υποστήριξη» της Δανίας προς τους κατοίκους της αυτόνομης περιοχής της Αρκτικής.

Η επίσκεψη πραγματοποιήθηκε ύστερα από μια ταραχώδη εβδομάδα, κατά την οποία ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ υπαναχώρησε από απειλές περί κατάληψης της Γροιλανδίας δια της βίας και συμφώνησε να εισέλθει σε διαπραγματεύσεις. Η Φρεντέρικσεν είχε μεταβεί στο νησί δύο ημέρες μετά τη συνάντηση του Τραμπ με τον γενικό γραμματέα του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε στο Νταβός της Ελβετίας, όπου ο Αμερικανός πρόεδρος έκανε λόγο για ένα «πλαίσιο συμφωνίας» για το μέλλον της Γροιλανδίας, χωρίς να δώσει περαιτέρω λεπτομέρειες.
