Το «στοιχειωμένο» παλάτι της Βενετίας των €17 εκατ. που κανείς δεν αγοράζει: Δολοφονίες, αυτοκτονίες και το συγκρότημα The Who, δείτε φωτογραφίες



«Τους αρέσει να διηγούνται ιστορίες»

Το 2006, το κτίριο αγοράστηκε από μια αμερικανική εταιρεία για λογαριασμό του σημερινού ιδιοκτήτη του, του οποίου η ταυτότητα δεν έχει δημοσιοποιηθεί. Το γεγονός ότι το ακίνητο παραμένει κενό από τότε έχει μόνο ενισχύσει τις φήμες.Ο Αρνάλντο Φουσέλο, γενικός διευθυντής της Christie's στη Βενετία, είπε ότι οι Βενετσιάνοι αγαπούν να διηγούνται ενδιαφέρουσες ιστορίες, ειδικά στους τουρίστες. «Για παράδειγμα, ο γονδολιέρης που περνάει με τη γόνδολα μπροστά από το κτίριο», όπως είπε. Επίσης, ανέφερε τους «εκατοντάδες» κατοίκους που έζησαν μέχρι τα βαθιά γεράματα στο παλάτι κατά τη διάρκεια των αιώνων, συμπεριλαμβανομένου του Ντάριο, ο οποίος πέθανε από φυσικά αίτια σε ηλικία 80 ετών.Ο Νταβίντε Μπουσάντο, ιστορικός στη Βενετία, είπε ότι οι φήμες ξεκίνησαν τη δεκαετία του 1970, αλλά έλαβαν μεγάλη έκταση μετά την αυτοκτονία του Γκαρντίνι. Στους κατοίκους της Βενετίας «τους αρέσει να διηγούνται ιστορίες και είναι απολύτως φυσιολογικό για αυτούς να υπερβάλλουν, όπως έκαναν με το νησί Ποβέλια». Το Ποβέλια είναι ένα εγκαταλελειμμένο και φημισμένο για τα φαντάσματά του νησί στη λιμνοθάλασσα της Βενετίας.Οι Βενετοί ήταν κατά τα άλλα ρεαλιστές και συνήθως δεν επηρεάζονταν από δεισιδαιμονίες, είπε ο Μπουσάτο, «αλλά τους αρέσει να εκπλήσσουν τους ανθρώπους, ειδικά εκείνους που έρχονται από έξω».Ο Μπουσάτο είπε ότι η Βενετία είναι γεμάτη από ιστορικά κτίρια όπου στα οποία έχουν συμβεί δολοφονίες και αυτοκτονίες και τα οποία σήμερα φιλοξενούν πολυτελή ξενοδοχεία. «Όπως συμβαίνει με όλους τους μύθους, αυτοί που περιβάλλουν το Palazzo Ca’ Dario είναι λίγο μπερδεμένοι, οι αφηγητές παίρνουν μερικά συγκεκριμένα γεγονότα και τα μεγεθύνουν».Από την πλευρά του ο Φουσέλο είναι σίγουρος ότι το κτίριο θα ξεπεράσει την τρομακτική φήμη του και θα πουληθεί. Είπε ότι μέχρι στιγμής έχει προσελκύσει «μεγάλο» ενδιαφέρον, τόσο από Ιταλούς όσο και από ξένους. «Αυτό είναι ένα μέρος όπου ζει η ιστορία», είπε. «Και αν θέλετε να ζήσετε την ιστορία, τότε αυτό είναι το τέλειο σπίτι, αν και είναι σημαντικό όποιος το αγοράσει να αφιερωθεί στο να διατηρήσει ζωντανή αυτή την ιδιοκτησία», συμπλήρωσε.