Τραμπ για Ιράν: Πελώρια αμερικανική αρμάδα κινείται προς τον Περσικό Κόλπο
Ο Αμερικανός πρόεδρος κλιμακώνει την πίεση στην Τεχεράνη, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο συνομιλιών – Εντάσεις μετά την αιματηρή καταστολή των διαδηλώσεων
Την αποστολή «πελώριας» αμερικανικής ναυτικής δύναμης προς τον Περσικό Κόλπο ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, συνεχίζοντας την πίεση προς το Ιράν, αν και η προοπτική άμεσης στρατιωτικής επέμβασης των Ηνωμένων Πολιτειών φαίνεται, προς το παρόν, να απομακρύνεται.
Μιλώντας σε δημοσιογράφους που τον συνόδευαν στο προεδρικό αεροσκάφος κατά την επιστροφή του από το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ στο Νταβός, ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι «πολλά πλοία» κατευθύνονται προς τον Περσικό Κόλπο «για την περίπτωση που χρειαστεί».
«Θα προτιμούσα να μη γίνει τίποτα, αλλά παρακολουθούμε πολύ στενά την κατάσταση», πρόσθεσε, χωρίς να δώσει περαιτέρω λεπτομέρειες για τη σύνθεση των δυνάμεων, μιλώντας γενικά για «αρμάδα» και «μεγάλη δύναμη».
Ωστόσο, την περασμένη εβδομάδα εμφανίστηκε πιο διαλλακτικός, δηλώνοντας ότι η Τεχεράνη ανέστειλε προγραμματισμένες εκτελέσεις διαδηλωτών, γεγονός που –σύμφωνα με τον ίδιο– άμβλυνε προσωρινά την ένταση.
Παράλληλα, υπογράμμισε ότι παραμένει ανοικτός σε συνομιλίες με το Ιράν, σημειώνοντας ότι «ίσως να μη χρειαστεί να χρησιμοποιηθεί» η στρατιωτική δύναμη.
Η ιρανική κρατική τηλεόραση, επικαλούμενη το Ίδρυμα για τους μάρτυρες και τους βετεράνους πολέμων, ανακοίνωσε ότι 3.117 άνθρωποι σκοτώθηκαν κατά τις ταραχές, δημοσιοποιώντας τον πρώτο επίσημο απολογισμό. Ο αριθμός αυτός θεωρείται χαμηλότερος από τις εκτιμήσεις οργανώσεων υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.
Trump on Iran:— Open Source Intel (@Osint613) January 22, 2026
We have an armada. We have a massive - massively heading in that direction.
And maybe we won’t have to use it. We will see. pic.twitter.com/M54PpqVBXl
Υπαναχώρηση από άμεση στρατιωτική δράσηΤις τελευταίες εβδομάδες, ο Ντόναλντ Τραμπ είχε απειλήσει επανειλημμένα με στρατιωτικά πλήγματα κατά του Ιράν, σε αντίδραση στην αιματηρή καταστολή των μαζικών κινητοποιήσεων που συγκλόνισαν τη χώρα.
Πληροφορίες για μετακίνηση αεροπλανοφόρουΣύμφωνα με αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, το αεροπλανοφόρο USS Abraham Lincoln, το οποίο βρισκόταν στη Νότια Σινική Θάλασσα, έλαβε εντολή να πλεύσει προς τη Μέση Ανατολή μαζί με τη δύναμη κρούσης του, ενισχύοντας την αμερικανική στρατιωτική παρουσία στην περιοχή.
Απειλές από τους Φρουρούς της ΕπανάστασηςΟι δηλώσεις Τραμπ ακολούθησαν σκληρή ρητορική από την πλευρά της Τεχεράνης. Ο επικεφαλής των Φρουρών της Επανάστασης, επίλεκτου σώματος του ιρανικού στρατού, προειδοποίησε ότι το Ισραήλ και οι Ηνωμένες Πολιτείες θα έχουν «οδυνηρή» κατάληξη σε περίπτωση επίθεσης στην Ισλαμική Δημοκρατία, διαβεβαιώνοντας ότι οι δυνάμεις του βρίσκονται διαρκώς «με το δάκτυλο στη σκανδάλη».
Ο απολογισμός των διαδηλώσεων στο ΙράνΟι κινητοποιήσεις στο Ιράν ξεκίνησαν στις 28 Δεκεμβρίου και κορυφώθηκαν γύρω στις 8 Ιανουαρίου, εξελισσόμενες στο μεγαλύτερο κύμα διαμαρτυρίας των τελευταίων ετών, με ανοιχτή αμφισβήτηση του κληρικαλιστικού καθεστώτος.
