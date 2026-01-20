Τέταρτο παιδί περιμένουν ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς και η σύζυγός του Ούσα
«Η οικογένειά μας μεγαλώνει», ανακοίνωσε το ζευγάρι – Αγόρι το νέο μέλος της οικογένειας

Την ευχάριστη είδηση ότι περιμένουν το τέταρτο παιδί τους ανακοίνωσαν την Τρίτη ο αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Τζέι Ντι Βανς και η σύζυγός του, δεύτερη κυρία των ΗΠΑ, Ούσα Βανς, γνωστοποιώντας ότι το νέο μέλος της οικογένειας θα είναι αγόρι.

Σε κοινή τους δήλωση που δημοσιοποιήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, το ζευγάρι ανέφερε ότι τόσο η Ούσα Βανς όσο και το μωρό είναι καλά στην υγεία τους και ότι η γέννηση αναμένεται στα τέλη Ιουλίου.

«Η Ούσα και το μωρό είναι καλά και ανυπομονούμε να τον καλωσορίσουμε στην οικογένειά μας στα τέλη Ιουλίου», ανέφεραν χαρακτηριστικά.


Ευχαριστίες στο ιατρικό προσωπικό

Στη δήλωσή τους, ο αντιπρόεδρος και η σύζυγός του εξέφρασαν ιδιαίτερη ευγνωμοσύνη προς το ιατρικό προσωπικό που τους στηρίζει:
«Σε αυτή τη συναρπαστική αλλά και απαιτητική περίοδο, είμαστε ιδιαίτερα ευγνώμονες στους στρατιωτικούς γιατρούς που φροντίζουν άριστα την οικογένειά μας, καθώς και στο προσωπικό που κάνει τόσα πολλά ώστε να μπορούμε να υπηρετούμε τη χώρα, απολαμβάνοντας παράλληλα μια όμορφη ζωή με τα παιδιά μας».

Το ζευγάρι έχει ήδη τρία παιδιά και με τον ερχομό του τέταρτου ενισχύεται ακόμη περισσότερο το οικογενειακό προφίλ του αντιπροέδρου των ΗΠΑ, λίγους μήνες μετά την ανάληψη των νέων του καθηκόντων.
