Δεν αποδίδει ο κατευνασμός του Τραμπ, οι Ευρωπαίοι να αντισταθούν, λέει η επικεφαλής της Διεθνούς Αμνηστίας

Η Ευρώπη πρέπει να σταματήσει να θέλει να κατευνάσει τον Ντόναλντ Τραμπ και να αντισταθεί, τόσο στον πρόεδρο των ΗΠΑ όσο και στους άλλους «τυράννους» που είναι αποφασισμένοι να καταστρέψουν την παγκόσμια τάξη που βασίστηκε στους κανόνες ο οποίοι τέθηκαν μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, δήλωσε σήμερα η επικεφαλής της Διεθνούς Αμνηστίας.» είπε η γενική γραμματέας της μη κυβερνητικής οργάνωσης, Ανιές Καλαμάρ, σε συνέντευξη που παραχώρησε στο Γαλλικό Πρακτορείο, στο περιθώριο του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ (WEF) του Νταβός της Ελβετίας.«Διακυβεύεται η αξιοπιστία της Ευρώπης», τόνισε.Η Καλαμάρ έκανε αυτές τις δηλώσεις αφού ο ΤραμπΕιδικότερα, η Καλαμάρ προέτρεψε τις κυβερνήσεις: «Να σταματήσουν να πιστεύουν ότι μπορούν να διαπραγματευθούν με τυράννους, να σταματήσουν να νομίζουν ότι μπορούν να αποδεχτούν τους κανόνες των αρπακτικών χωρίς να γίνουν και οι ίδιες θύματά τους. Αυτό πρέπει να σταματήσει», υπογράμμισε.«Διανύουμε μια φάση καταστροφής της τάξης που βασίστηκε σε κανόνες», συνέχισε, εκφράζοντας τη λύπη της επειδή υπάρχουν παγκόσμιες και περιφερειακές υπερδυνάμεις που μοιάζουν «αποφασισμένες να καταστρέψουν όσα καθιερώθηκαν» μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο.Αφού επέστρεψε στον Λευκό Οίκο πριν από έναν χρόνο, ο Τραμπ έλαβε «μια σειρά αποφάσεων που οδήγησαν στην κατάρρευση πολλών κανόνων στον κόσμο» ενώ παράλληλα η Ρωσία κατέστρεφε το σύστημα «επιτιθέμενη στην Ουκρανία», συνέχισε.Τους τελευταίους μήνες οι ευρωπαϊκές δυνάμεις προσπαθούν να τηρήσουν μια λεπτή ισορροπία στο θέμα της Ουκρανίας, βασιζόμενες στην Ουάσινγκτον για να βοηθήσει να διευθετηθεί η σύγκρουση και αντιστεκόμενες ταυτόχρονα στους όρους που θεωρούνται πολύ ευνοϊκοί για τη Μόσχα.Η μεταπολεμική τάξη «, το οποίο αγνόησε πλήρως το διεθνές δίκαιο με τη γενοκτονία των Παλαιστινίων στη Γάζα», πρόσθεσε η Καλαμάρ.Η Διεθνής Αμνηστία και άλλες οργανώσεις έχουν κατηγορήσει πολλές φορές το Ισραήλ για «γενοκτονία» στη Λωρίδα της Γάζας. Το Ισραήλ απορρίπτει κατηγορηματικά αυτούς τους ισχυρισμούς, τους οποίους χαρακτηρίζει «ψευδείς και αντισημτικούς».Το γεγονός ότι η παγκόσμια τάξη που οικοδομήθηκε μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο «καταστρέφεται σήμερα, χωρίς να υπάρχει εναλλακτικό σχέδιο, απλώς για την ικανοποίηση να καταστρέφει κανείς τους κανόνες, θα έπρεπε να φέρνει σε όλους μας ανατριχίλα», προειδοποίησε η Καλαμάρ.Εάν το Νταβός, χάρη στην έμφαση που δίνει φέτος στον διάλογο, καταφέρει «να συνειδητοποιήσουμε ότι αυτή η καταστροφή οδηγεί τον κόσμο στην άβυσσο, θα είναι θαυμάσιο», εκτίμησε, κρίνοντας ωστόσο ότι «είναι σαφές πως προς το παρόν δεν υπάρχει καμία απόδειξη περί διαλόγου» μεταξύ εκείνων που λαμβάνουν τις αποφάσεις παγκοσμίως. Αντιθέτως: «Υπάρχουν αποδείξεις εκφοβισμού. Υπάρχουν αποδείξεις καταστροφής. Υπάρχουν αποδείξεις ότι χώρες χρησιμοποιούν τη στρατιωτική ισχύ τους, την οικονομική ισχύ τους, για να αναγκάσουν άλλες να δεχτούν» τις «μονομερείς» ενέργειές τους.